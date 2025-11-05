Más Información
Tecate Pa´l Norte está de vuelta con su décimo cuarta edición, en la que traerá a exponentes de la música actual como Tyler, The Creator, pero también clásicos del rock como Guns N´Roses y Los Fabulosos Cadillacas; el alternativo también estará presente a través de Interpol, The Killers y Zoé.
El festival de música con sede en Monterrey, Nuevo León, regresa y causa gran expectativas entre su público que viaja desde distintas partes de la República Mexicana, debido a la fórmula que, sus organizadores, logran año con año, al reunir a lo mejor de los distintos géneros.
En esa ocasión, la cita serán los días 27, 28 y 29 de marzo del 2026.
Entre los grupos y artistas que se destacan, para la presentación del viernes 27, se encuentran Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, eso en el caso de exponenten internacionales; en lo concertiente a artistas de nuestro país, Molotov, Siddharta y la Maltida Vecindad también participarán.
El sábado 28 podrías disfrutar de la música de Guns n´ Roses, los Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan y Cypres Hill.
Mientras que el domingo el show estará precidido por artistas como The Killers, Zoé, The Lumineers y Halsey.
