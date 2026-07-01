Tras diez años de protagonizar una de las historias de amor más sólidas del espectáculo internacional, Frankie Muniz anunció el fin de su matrimonio con Paige Price.

La noticia fue dada a conocer por el protagonista de la serie "Malcolm in the middle", a través de un extenso comunicado que publicó en sus redes sociales, en el que aseguró que, a pesar del truene, seguirán unidos por la amistad, la crianza de su hijo y los proyectos que tienen en común.

En su publicación, Muniz explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y luego de un periodo de separación que mantuvieron en privado.

"Después de 10 hermosos años juntos, hemos crecido de formas que nos hicieron darnos cuenta de que nuestra relación se siente más natural y fuerte como una amistad profunda y como padres".

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Muniz aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje a su expareja para agradecerle todo el apoyo que le brindó durante el tiempo que estuvieron juntos:

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"Estoy infinitamente agradecido con Paige por todo lo que ha hecho por mí y nuestra familia. Ella puso sus sueños en espera para que yo pudiera perseguir los míos, y siempre fue mi mayor partidaria. Esa base de respeto y amistad no va a ninguna parte", agregó.

Aunque no dio los detalles del truene, Muniz pidió a los fans y medios de comunicación respeto ante el momento que vive y adelantó que ninguno dará declaraciones al respecto.

Frankie Muniz y Paige Price comenzaron su relación en 2016, se comprometieron dos años después y contrajeron matrimonio en 2019. En 2021 dieron la bienvenida a su hijo, Mauz, y durante los últimos años compartieron en redes sociales algunos momentos de su vida familiar, además de trabajar juntos en el proyecto Muniz Racing.

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