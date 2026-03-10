Más Información

México condena una subasta en Francia con cuatro piezas arqueológicas del país

Más allá del mito cardenista

Muere Ricardo Pérez Montfort, el historiador que abrazó la vida cotidiana de México

Tiro afectada por los bombardeos en el sur del Líbano; la Unesco brinda apoyo técnico para proteger su patrimonio

Reyes de España lamentan la muerte de Alfredo Bryce Echenique; resaltan su huella en la literatura en español

Bryce Echenique y su legado literario; de "Un mundo para Julius" a "Permiso para retirarme"

pasó de recibir el respaldo del público por enfrentar al empresario tailandés , después de que la ofendiera frente a sus compañeras durante una de las concentraciones de , a convertirse en blanco de odio en redes sociales tras ser coronada.

Casi cuatro meses después de la serie de acusaciones lanzadas en su contra por algunos jueces del certamen, que insinuaron que su corona había sido comprada debido a supuestas influencias políticas de su padre, la reina de belleza reveló que llegó a recibir mensajes tan agresivos que incluso comenzó a dudar de sí misma y de su capacidad para portar el título de Miss Universo.

“A mí me mandaban mensajes diciéndome: ‘Por favor, mátate esta noche’ o ‘Eres un asco’. Me deseaban tantas cosas fuera de lugar que yo me empecé a creer las cosas que me decían y yo pensaba: ‘¿Y si no soy suficiente?’”, dijo en una entrevista para el programa "Siéntese quien pueda."

Fátima señaló que, por experiencias como esa, es importante tener claro quién eres y tu propio valor, para que cuando el mundo intente definirte, no lo permitas.

La modelo también abordó los rumores que surgieron alrededor de su padre, Bernardo Bosch Hernández, a quien algunos señalaron de tener vínculos con Raúl Rocha Cantú, presidente de la Miss Universe Organization, y sobre si llegó a cuestionarse si lo que se decía en su momento era cierto.

“No, jamás. Yo sabía que mi papá no se iba a gastar ese dinero en una corona”, dijo sonriente.

Las declaraciones de Fátima también llegan luego de que viviera un momento incómodo durante una charla que ofreció hace unos días en Harvard, donde una mujer que se identificó como psicóloga organizacional, y que no pertenecía a la prestigiosa universidad, comenzó a hacer preguntas fuera de lugar a la modelo e incluso le pidió que se quitara la corona.

“Ella vino de la calle, de quién sabe dónde… Es increíble cómo la gente puede llegar a hablar sin fundamento. Lo que pasó en esa cadena de televisión, obviamente son muy listos, querían views. Me hubieran avisado y habríamos hecho un baile o algo así. Mucha gente busca foco con mi nombre y eso es muy bajo”, expresó.

El evento, la Mexico Conference 2026, marcó además la primera vez que se invitaba a una Miss Universo a participar en una charla.

La tabasqueña ha expresado en diversas ocasiones que vivió una infancia difícil debido a que padece dislexia y déficit de atención, condiciones con las que en su momento fue complicado lidiar frente a los demás y que la motivaron a convertirse en un ejemplo para otros niños.

“Mi anhelo es que todas esas niñas y niños que son neurodivergentes sepan que van a poder con la vida. A mí me escondían el lunch, me encerraban en el baño, hasta me llegaron a pegar. Pero de los errores se aprende, y no siempre alcé mi voz. En Tailandia alcé mi voz, porque cuando aprendes a amarte rompes patrones y dices ‘no’”.

¿Quién es Miguel Gallego El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula que cumplió 19 años y creció lejos de la fama. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

¿Quién es Miguel Gallego? El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumple 19 años: así luce comparado con “El Sol” a su misma edad

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela. Foto: Instagram Kunno / EFE/ Mario Guzmán

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

