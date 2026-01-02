Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, rompió el silencio y ha ocupado sus redes sociales para mandar un mensaje que tendría como destinatario al empresario filipino Chavit Singon.

“Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas”, escribió Rocha en su cuenta de Instagram.

El mensaje del mexicano fue colocado sobre un comunicado que la organización de Miss Universo colgó también en Instagram, en donde se reafirma su propiedad, liderazgo y visión a largo plazo a medida que avanza hacia un nuevo capítulo histórico.

Foto: Instagram oficial.

Ambos mensajes son hechos luego de que Sigson afirmara que ha tenido pláticas con ex directivos de Miss Universo y estaría pensando en adquirir la propiedad para evitar su colapso tras la escandalosa premiación reciente, de la tabasqueña Fátima Bosch.

En dicha edición el ex juez Omar Haurfuch aseguró que el resultado estaba amañado y, posteriormente, han habido acusaciones legales en contra de Rocha y la co dueña del certamen, Anne Jakrajutatip, ha sido sentenciada a prisión por fraude.

Sinsong dijo en diciembre pasado, en un encuentro con la prensa filipina, que este mes tendría reuniones con ex los funcionarios de Miss Universo, Paula Shugart y Shawn McClain.

“Vendrán aquí (enero) y si el precio es el adecuado, lo pago”, dijo el magnate.

Apuntó que en caso de realizarse la operación, sería su hija Richelle la que se encargaría de la dirección del certamen.

Sinsong recordó que en 2017 le habían ofrecido Miss Universo, tras su acertada colaboración en el evento de 2016, realizado en Manila.

Hoy en su comunicado oficial, Miss Universo subrayó que no está a la venta.

“Estas declaraciones se han hecho buscando tergiversar la propiedad, sugiriendo falsamente oportunidades de adquisición o compra y creando confusión”, se lee en el texto, donde tampoco hay nombres mencionados.