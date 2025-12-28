Desde el 21 de noviembre la Organización Miss Universe no ha parado de tener problemas, los cuales no parecen terminar, porque tanto Fátima Bosch, la actual portadora de la corona, como los dueños del certamen, Raúl Rocha Cantú y Jakkaphong Anne Jakrajutatip, enfrentan demandas en Tailandia, lugar donde se desarrolló la final del concurso.

La policía tailandesa confirmó esta semana a EFE que ha “recibido formalmente” la demanda contra Bosch, presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia, a través de la cual acusa a la mexicana de mentir por haber asegurado que él la llamó “tonta”, mientras discutían en la ceremonia de imposición de bandas.

La dueña de JKN Global Group, Anne Jakrajutatip, está acusada de falsear información financiera y engañar a inversores por un monto cercano al millón de euros; desde hace un mes hay una orden de arresto contra ella. En México hay otra pero para el empresario Raúl Rocha Cantú, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) le ha retirado el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada vinculada al contrabando de combustibles yde armas.

El drama del actor Tylor Chase

Desde que se diera a conocer la terrible situación en que vive el actor Tylor Chase, quien formó parte del elenco de la serie El manual de supervivencia escolar de Ned; que está sin hogar y con adicción a las sustancias ilícitas, su familia había brillado por su ausencia, pero su padre Joseph Méndez Jr., ha aclarado que esto no es así.

Daily Mail, el medio inglés de noticias, entrevistó al padre del actor de 36 años y, por primera vez, habló abiertamente de los problemas por los que atraviesa la exestrella juvenil. El corredor de bienes inmuebles explicó que Tylor fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar hace una década, tiempo en el cual su familia ha estado a su lado apoyándolo.

"Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluído apoyo por consumo de sustancias y atención de salud mental", explicó Joseph Méndez Jr., asegurando que el joven después de un tiempo en casa, vuelve a las calles donde consigue lo que necesita para su adicción.

Tylor Chase podría iniciar su rehabilitación

Muchas voluntades se han unido para ayudar a la exestrella juvenil Tylor Chase, a salir de las calles y de las adicciones que lo tienen en condiciones deplorables, esto después de haberse puesto en una situación de riesgo, al escapar del lugar donde lo había llevado su excompañero en la serie El manual de supervivencia escolar de Ned, Daniel Curtis Lee.

El intérprete de Martin Qwerly recibió ayuda del actor Daniel Curtis Lee, quien lo llevó a un hotel para resguardarlo en vísperas de Navidad, y aunque todo parecía ir bien, a las pocas horas lo llamaron para avisarle que Tylor había escapado, pero antes había destrozado la habitación y echado un tostador a la bañera.

Curtis Lee explicó en un video que días antes la familia de Tylor había intentado internarlo, pero el hospital lo dejó en libertad, ya que por ley, no pueden retener a una persona si no es por su propia voluntad, ni permitir que un tercero intervenga. Pero fue Jacob Harris, propietario de Shipwreck Barbershop en Riverside, California, quien logró convencer a Tylor de recibir ayuda, y ya fue evaluado por un centro de crisis que recomendó atención médica, antes de ingresarlo a un centro de rehabilitación.

Muere actor de Friends

El actor Pat Finn, quien diera vida al personaje del Dr. Roger en la icónica serie de los 90 Friends, murió el pasado 22 de diciembre a los 60 años de edad, a causa del cáncer de vejiga contra el cual luchó desde hace tres años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.

Fue en 2022 cuando le fue diagnosticada su enfermedad, y a pesar de que inicialmente el tratamiento tuvo buenos resultados, lo que le permitió seguir con sus actividades cotidianas, poco después l la enfermedad volvió de manera agresiva, haciendo metástasis en su cuerpo.

Además de su participación en Friends, Pat Finn tuvo apariciones en series como Seinfeld y The Middle, además de otros títulos como Murphy Brown, 3rd Rock from the Sun, Ed y My Boys.

Adame es el ganador de La Granja VIP

En la final de este reality show, el actor Alfredo Adame superó a uno de los granjeros más polémicos de La Granja VIP, Eleazar Gómez, quien se quedó con el segundo lugar y tuvo que ver como el nombre del exgalán de telenovelas se dibujó en el cielo gracias a drones.

Después de un poco más de dos meses de competencia, llegaron a la final La Bea, Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez y Kim Shantal. La primera en abandonar el set de grabaciones fue La Bea, seguida posteriormente por Kim Shantal, mientras que César Doroteo fue el que cerró la antesala del enfrentamiento definitivo en el que se vieron las caras Alfredo Adame y Eleazar; cada uno de los eliminadosfue recibiendo una moneda de reconocimiento con el número de finalista que obtuvo en esta gran final de La Granja VIP.

Cerca de las 23 horas los conductores Kristal Silva y Adal Ramones, se enlazaron por última vez a las instalaciones de La Granja VIP, para darles a conocer quién se había coronado como el vencedor de esta primera edición, y para desilusión de b fue el actor de 67 años, quien se llevó los dos millones de pesos a casa.

