Más Información

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

Gandallas en el Día de los Inocentes

Gandallas en el Día de los Inocentes

Voraz: un cuento de la chilena Bernardita Bravo Pelizzola

Voraz: un cuento de la chilena Bernardita Bravo Pelizzola

“Escribo para recordar, para perdonar y para decir lo siento”: entrevista con la moldava Tatiana Țîbuleac

“Escribo para recordar, para perdonar y para decir lo siento”: entrevista con la moldava Tatiana Țîbuleac

Tras los escándalos en los que se ha visto envuelta su organización, podría quedarse sin sede para la edición de este próximo 2026.

Puerto Rico, anunciado como el siguiente país anfitrión del certamen, puso en pausa su respaldo a la realización del concurso hasta que el organismo pueda ofrecer garantías de transparencia tanto en su operación como en el uso de fondos públicos.

"Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universo fuera afectado", dijo la gobernadora Jenniffer González al diario local "Primera Hora".

Lee también

La funcionaria se refiere a la orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presunto crimen organizado; la investigación en Tailandia contra Anne Jakrajutatip por cargos de fraude, además de un supuesto favorecimiento a la mexicana Fátima Bosch, quien resultó ganadora.

Según el medio, el gobierno ya ha tomado medidas, una de ellas es que la Compañía de Turismo detuvo el pago de 1.5 millones de dólares a la organización, hasta reunirse con los directivos en enero próximo.

Por su parte, Willianette Robles, directora de la Compañía de Turismo, explicó que la suspensión de pagos se debe a la falta de transparencia, además de le han pedido a la organización información detallada sobre la estructura interna del certamen.

"Le hemos dado hasta enero para que le sometan a la Compañía de Turismo información sobre quién va a ser los nuevos ejecutivos, cómo se va a manejar y revisar todas las cláusulas”, agregó González.

Hasta ahora Miss Universo no se ha pronunciado al respecto, pero los conflictos internos siguen. Hace un par de semanas la organización cerró sus oficinas en México tras anunciar su salida del país.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]