Fátima Bosch no pudo terminar su participación en un desfile en Ecuador debido a un problema de salud.

Este fin de semana, la Miss Universo acudió como invitada especial a la celebración de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en la ciudad de Ambato; sin embargo, su presencia generó preocupación entre sus seguidores cuando se desplomó durante el festejo.

En un video publicado en redes sociales, se pude ver a Bosch sobre un carro alegórico, desde el cual saludaba al público, de repente comenzó a mostrar dificultades para mantenerse en pie.

La Miss Universo, según medios locales, sufrió una descompensación. Foto: Redes sociales.

En las imágenes también se ve el momento exacto en el que la reina de belleza se sujeta de barandilla para intentar mantenerse en pie, sin embargo, cayó de rodillas, lo que generó reacciones de preocupación entre los asistentes.

Según medios locales, el malestar estaría relacionado con la altitud de la ciudad.

Integrantes de la comitiva se acercaron para auxiliarla y tras unos minutos Fátima logró reincorporarse, aunque ya no regresó al desfile.

La tabasqueña permanecerá en el país hasta el próximo 18 de febrero. Hasta el momento, Bosch no se ha pronunciado sobre este episodio y tampoco se han reportado complicaciones posteriores ni modificaciones en su agenda oficial.

