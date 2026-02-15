Más Información

"La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento", entrevista a Gerardo Estrada

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

"Hacer entrevistas fue mi escuela personal de letras": entrevista inédita con Federico Campbell

“Hacer entrevistas fue mi escuela personal de letras”: entrevista inédita con Federico Campbell

La ilustración de camino a la modernidad

La ilustración de camino a la modernidad

no pudo terminar su participación en un desfile en Ecuador debido a un problema de salud.

Este fin de semana, la acudió como invitada especial a la celebración de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en la ciudad de Ambato; sin embargo, su presencia generó preocupación entre sus seguidores cuando se desplomó durante el festejo.

En un video publicado en redes sociales, se pude ver a Bosch sobre un carro alegórico, desde el cual saludaba al público, de repente comenzó a mostrar dificultades para mantenerse en pie.

La Miss Universo, según medios locales, sufrió una descompensación. Foto: Redes sociales.
La Miss Universo, según medios locales, sufrió una descompensación. Foto: Redes sociales.

En las imágenes también se ve el momento exacto en el que la reina de belleza se sujeta de barandilla para intentar mantenerse en pie, sin embargo, cayó de rodillas, lo que generó reacciones de preocupación entre los asistentes.

Según medios locales, el malestar estaría relacionado con la altitud de la ciudad.

Integrantes de la comitiva se acercaron para auxiliarla y tras unos minutos Fátima logró reincorporarse, aunque ya no regresó al desfile.

La tabasqueña permanecerá en el país hasta el próximo 18 de febrero. Hasta el momento, Bosch no se ha pronunciado sobre este episodio y tampoco se han reportado complicaciones posteriores ni modificaciones en su agenda oficial.

@darkshiemn #missuniverse #mexico🇲🇽 #fatimabosch #ecuador #missuniverse2025 ♬ i was only temporary - my head is empty

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad "Cuando volvió de México, él cambió muchísimo". Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @claritavideladiaz

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien" Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

Ashley Graham presume su figura curvilínea en vestido rojo y se “roba” las miradas

