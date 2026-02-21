Más Información

La música y la diplomacia se unieron en un mismo evento, el Concierto por la Paz, el cual estuvo a cargo del pinanista libanés , quien estuvo acompañado por personalidades de la política, el espectáculo e incluso reinas de belleza.

El evento se llevó a cabo en el exclusivo club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, con el cual se celebró el primer aniversario de la misión global de paz del presidente , motivo por el cual la noche inició con la participación de Katie Zacharia, portavoz y secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Gobierno de los Estados Unidos, quien dio una introducción de lo que sería este concierto.

Acompañado por la Béziers Mediterranean Orchestra de Francia, Harfouch actuó frente a más de 100 invitados VIP cuidadosamente seleccionados, entre ellos multimillonarios, líderes financieros, magnates del entretenimiento e influencers globales, a quienes mostró que la música también puede ser parte de la diplomacia.

También tuvo una pequeña participación el cantante estadounidense de gospel Jimi Levy, quien además de cantar a capela, mostró cuánto disfrutaba el concierto marcando el ritmo al golpear su mano con la rodilla, compartiendo el momento en una historia de su cuenta de Instagram.

Entre las personalidades de alto perfil que estuvieron presentes en el concierto, se encontraba Sahar Biniaz (Miss Universo Persia), Michaela Tomanová (Miss Universo República Checa) y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Asia, que fueron ubicados junto a la Embajadora del Reino de Tailandia; la socialité Caitlyn Jenner y el artista plástico Romero Britto, quien diseñó un pin especial para esta ocasión, el cual presentaba un corazón sobrepuesto a la bandera de Estados Unidos.

Sahar Biniaz, Miss Universe Persia y el pianista Omar Harfouch. Foto: Instagram oficial.
Sahar Biniaz, Miss Universe Persia y el pianista Omar Harfouch. Foto: Instagram oficial.

Cabe destacar que fue el Concierto por la Paz, el lugar en el cual se volvieron a ver Romero Britto y Omar Harfouch, después de que en noviembre pasado fueran parte del jurado de Miss Universe, aunque el pianista decidió abandonar el certamen, en medio de declaraciones en las que afirmaba que era un certamen ya arreglado, por los cual desconocía a la como la reina legítima.

Omar Harfouch y Roberto Britto se reencuentran tras la polémica de Miss Universo 2025. Foto: Instagram oficial.
Omar Harfouch y Roberto Britto se reencuentran tras la polémica de Miss Universo 2025. Foto: Instagram oficial.

