La persecución a niños migrantes por parte del ICE estadounidense fue criticada esta tarde en Berlín por el cineasta mexicano Fernando Eimbcke al recibir premios en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale 2026), al que acudió con “Moscas”, su nueva película.

El largometraje, que sigue a una mujer que mientras atraviesa un dolor personal conoce a un niño de nueve años con quien entabla una relación profunda, obtuvo el Premio Ecuménico y el Berliner Morgenpost Reader Award.

“Me gustaría enviar el mensaje: ICE debería dejar de procesar y aterrorizar a jóvenes como Liam Conejo Ramos”, indicó el realizador, tras lo cual los presentes aplaudieron.

Conejo Ramos, al que se refirió Eimbcke, es un niño de cinco años de origen ecuatoriano que el pasado 20 de enero, mientras regresaba de la escuela a su casa, fue detenido por el ICE en Minnesota junto con su padre.

Eimbcke recordó que cineastas como Charles Chaplin y Jean-Luc Godard defendían la idea de hacer cine políticamente comprometido, y señaló que aunque las películas no siempre se realizan con un mensaje explícito, sí se puede aprovechar el espacio público para alzar la voz.

También habló de los niños en Gaza, víctimas de la violencia en los últimos meses.

“Más de 17 mil niños han sido asesinados en Gaza en los últimos dos años. Debo alzar mi voz y pido a todos los gobiernos y organizaciones que hagan lo mismo. Este premio está dedicado también a las infancias del mundo”, dijo.

Con ello, los cineastas mexicanos que ganaron en la Berlinale 2026 no siguieron la recomendación de evitar la política en el festival y utilizaron el micrófono y las entrevistas para hablar de la violencia global.

La polémica comenzó cuando el presidente del jurado oficial, el director Wim Wenders (“Las alas del deseo”), declaró que los realizadores debían mantenerse al margen de la política: “somos el contrapeso de la política”.

La controversia aumentó cuando la transmisión de la conferencia fue interrumpida, aunque después el festival aclaró que se trató de problemas técnicos.

En el marco del evento también se señaló que los actores Michelle Yeoh y Neil Patrick Harris, invitados a la Berlinale 2026, evitaron responder preguntas sobre las redadas del ICE en Estados Unidos.

Pero los mexicanos no guardaron silencio.

Además de Eimbcke, el equipo de “Chicas tristes” dedicó sus premios —Oso de Cristal y Gran Premio a Mejor Película de la sección Generation 14plus— a quienes resisten la violencia en todo el mundo.

La cinta aborda la historia de dos amigas que enfrentan las consecuencias de una agresión sexual, buscando reconstruirse tras el trauma.

“Este premio está dedicado a todas las resistencias y jóvenes que luchan contra el genocidio, los desplazamientos forzados y la violencia”, subrayó el productor Daniel Loustaunau en entrevista con EL UNIVERSAL.

