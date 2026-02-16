Más Información

Alistan la quinta edicion de FIL Coyoacán; Reino Unido e Irvine Welsh entre los invitados

Albert Camus es revisitado en el CUT

“Sor Juana es una mujer revolucionaria”: Jorge Gutiérrez, filólogo y doctor en letras

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

La salud dese convirtió en motivo de preocupación luego de que en redes sociales circulara un video en el que se le observa a punto de desmayarse durante un evento público en Ecuador.

Todo ocurrió este fin de semana, cuando la acudió como invitada especial al desfile de las Frutas y las Flores, en la ciudad de Ambato. En las imágenes se aprecia el momento en que la joven interrumpe su interacción con el público, se sostiene de una barandilla para mantenerse en pie y finalmente cae sobre el carro alegórico.

Tras viralizarse el clip y las especulaciones sobre su estado de salud, Bosch decidió aclarar lo ocurrido a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La Miss Universo, según medios locales, sufrió una descompensación. Foto: Redes sociales.
La modelo inició su mensaje agradeciendo las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas, y explicó que, aunque se manejó que había sufrido una descompensación por el cambio de altura, en realidad fue un episodio de cansancio extremo.

“El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento”, escribió.

Asimismo, Bosch informó que ya se recupera de lo sucedido y continuará con los compromisos pactados en el país sudamericano.

“Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”, agregó.

La mexicana, según la prensa local, aterrizó en Ecuador el pasado 14 de febrero y extenderá su visita hasta el próximo 18 del mismo mes.

