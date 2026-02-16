En una plática con Martha Debayle, Fátima Bosch reveló un gusto que pocos habrían imaginado: es fan declarada de las bandas sonoras de series chinas. La tabasqueña contó, sin pena, que tiene una playlist larguísima dedicada a producciones asiáticas.

Tras esta confesión, Debayle convencida de haber encontrado alma gemela musical, le preguntó emocionada si conocía la historia de “Señorita Cometa”, serie de los 70. Sin embargo, la Miss Universo aseguró que el único personaje televisivo que recuerda es Mía Colucci, la protagonista de Rebelde, pues era lo que veía cuando era niña.

“Club de Cuervos” será película… si coinciden agendas

Una década después de su estreno, "Club de Cuervos" podría llegar a la pantalla grande. La idea volvió a circular entre los productores originales pues creen que es algo que le deben a los fans.

El único problema es juntar a Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, protagonistas de la serie, ya que hacer que sus agendas coincidan es más difícil que escribir una nueva historia; aún así la producción confía en que pronto haya buenas noticias.

Gustavo Egelhaaf sufre las consecuencias del hipotiroidismo

A Gustavo Egelhaaf algo no le cuadró cuando, en pleno gimnasio, su rutina de siempre simplemente dejó de funcionar. El cansancio fue la primera señal y, poco después, llegó el diagnóstico: hipotiroidismo.

Aunque ya ha logrado controlar su enfermedad, incluso regresar a sus actividades, el actor contó que el proceso no fue sencillo. La primera dosis de su tratamiento médico le provocó ataques de pánico, así que tuvo que suspenderlo y retomarlo días después con una cantidad menor. Mientras tanto, admite que ha subido de peso y que le cuesta más mantenerse, algo que lo tiene “agüitado”: "CHTM hipotiroidismo", escribió.

