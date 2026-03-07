La mexicana Fátima Bosh, Miss Universo 2025, tuvo una convivencia con los estudiantes de Harvard, y además de los elogios, aplausos y sonrisas que recibió, fue cuestionada por la polémica que rodeo su victoria en el certamen de belleza.

Fue una psicóloga la que comenzó señalando al presidente del certamen Raúl Rocha Cantú, quien está prófugo y es acusado de corrupción, después señaló que seis de los ocho jueces no votaron por Fátima, a quien le lanzó la pregunta:

"¿Por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?".

La tabasqueña, quien portaba la corona, respondió diciendo que ella había trabajado para ganarla y que más allá de las mentiras que se repitieran una y otra vez para que se creyeran como verdad, en estos cuatro meses tras haber ganado, ha demostrado con trabajo por qué fue la ganadora.

"Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo, y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones y meterte a una comunidad y llevar medicinas a una comunidad donde nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar".

Ante la insistencia de la alumna, Fátima enfatizó que cuando una mujer avanza no sólo es el avance de ella, sino de toda una comunidad, y lamentó que algunas le pongan el pie al triunfo de otras.

"El día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás todas vamos a avanzar como comunidad, ese día la sociedad va a cambiar, y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestionan cuando una mujer tiene un puesto, yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás", expresó tajante.

Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.

Fátima reflexionó de lo que se trata ser Miss Universo más allá de una pasarela.

"Porque Miss Universo no se trata de la mejor pasarela, no se trata del mejor cuerpo, por pensamientos así es que hoy las niñas piensan que tienen que tener ciertos estándares y cambiarse".

Expresó que los hechos y lo tangible hablan más que las mentiras que se puedan decir:

"No tenemos que ser perfectas porque tu propósito y lo que haces con la vida de los demás y todo el trabajo que se ha mostrado y es tangible, habla más que cualquier mentira que se repita muchas veces para creerse verdad".

Y concluyó su discurso con una frase de su abuela:

"Y como diría mi abuela, sé tan impecable con tus acciones que cuando alguien te quiera molestar o dejar mal solo tenga que mentir. Gracias por tu pregunta".

