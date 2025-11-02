Más Información

, una de las actrices principales de la saga de películas “X-Men”, afirmó que es posible que no veamos su regreso a Marvel ni en “Avengers: Doomsday”, pese a que muchos actores del elenco original sí han vuelto.

A través de una entrevista con Entertainment Weekly, la estrella de Hollywood habló sobre su papel como Jean Grey, antes de que Disney comprara 21st Century Fox, compañía que tenía los derechos de “X-Men” y “Los 4 Fantásticos”.

“Es curioso. No me había dado cuenta de que fuera tan importante. En cada entrevista que doy, sale el tema, y de todo lo que diga, será lo único que se publique”, dijo Famke Janssen.

Asimismo, se le preguntó a la actriz si Marvel alguna vez le ha pedido volver para interpretar a su personaje de Jean después de su paso en las películas, a lo que ella respondió: “Nunca. Jamás”.

La actriz también se mostró agradecida de que los fans aún recuerden a su personaje, aunque cerró la posibilidad de volver a interpretarlo en una nueva producción de superhéroes. “Estoy segura de que cada vez que saquen una nueva película, como ¿‘Doomsday’?... volverá a salir el tema”, comentó.

¿Qué actores de “X-Men” sí volverían a “Avengers: Doomsday”?

Desde marzo, los fans del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) han estado esperando filtraciones y el tráiler de “Avengers: Doomsday”. Por este motivo, tanto Disney como Marvel tomaron la decisión de presentar al elenco de forma original.

A través de un stream, Marvel mostró las sillas con los nombres de los actores de la película que estaban confirmados, y así se reveló la presencia de intérpretes de “X-Men” como:

  • Patrick Stewart (Profesor X)
  • Ian McKellen (Magneto)
  • James Marsden (Cíclope)
  • Alan Cumming (Nightcrawler)
  • Rebecca Romijn (Mystique)
  • Kelsey Grammer (Beast)

Una de las sorpresas más esperadas de este filme, y que ya se insinuó en “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”, es la participación de Robert Downey Jr., actor que dio vida a Iron Man en Marvel Studios, pero que ahora encarnará al villano .

