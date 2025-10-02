¿Cuándo sale el tráiler de Avengers: Doomsday? Esto se sabe

Avengers Doomsday, la película que reunirá a decenas de superhéroes podría ser una de las más exitosas y taquilleras, no sólo de Marvel, sino de la historia del cine.

El film contará con la participación de superhéroes que hicieron su aparición hace más de una década, como Thor y Loki, hasta los más recientes, como Los 4 fantásticos , Thunderbolts e incluso los X-Men.

La película llamó la atención de millones de personas al saber que Robert Downey Jr. volverá a Marvel, sólo que ahora como Dr. Doom.

¿Cuándo sale el tráiler de Avengers: Doomsday?

El film dirigido por los hermanos Russo se volvió tendencia desde hace par de horas. De acuerdo con el insider Daniel Ritchman, podremos conocer más sobre la ansiada película mucho antes de lo que esperábamos.

De acuerdo con el usurario de X, Marvel estrenaría el primer tráiler oficial junto con el estreno de “Avatar 3: Fuego y Cenizas".

Lo que es una realidad es que estamos más cerca de conocer información de la película más grande de Marvel, lo malo, es que falta más de año para que llegue a los cines.

Avengers: Doomsday. Foto: Marvel

Reparto de Avengers Doomsday

A finales de marzo Marvel compartió un vídeo en la mayoría de sus redes sociales donde se muestra quienes formarán parte de “Avengers: Doomsday”. y aunque se desconoce por completo la trama, de lo que estamos seguros es quienes aparecerán en el film.

En el vídeo de casi dos minutos se leen nombres como Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Tom Hiddleston, Channing Tatum, Pedro Pascal y por último, el regreso de Robert Downey Jr.

