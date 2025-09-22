Más Información

podría convertirse en una de las películas más grandes y taquilleras no solo de Marvel, sino de la historia del cine.

La cinta, que reunirá a gran parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ha generado un enorme hype desde su anuncio.

El film contará con personajes que aparecieron en películas de hace más de una década, como Thor y Loki; otros con cameos más pequeños, como Gambito; y los más recientes, incluyendo a Los 4 Fantásticos, Yelena, Namor y Sentry, entre otros.

Marvel anuncia el regreso de rostros icónicos y nuevas incorporaciones al UCM Foto: Captura de pantalla en X
Una filtración dentro del equipo de Marvel permitió a los fanáticos obtener un primer vistazo de algunos personajes de la película. Según Comic Book, la imagen fue compartida en Instagram por la maquilladora Giovanna Ponci, quien posteriormente convirtió su cuenta en privada.

En la fotografía se observan personajes como Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., así como vengadores clásicos como Thor, Ant-Man y el Capitán América de Anthony Mackie. También destacan Los 4 Fantásticos, Thunderbolts, Sentry y algunos X-Men.

Revelan nuevo vistazo de los personajes de Avengers: Doomsday con diseño promocional; así se verán. Fuente: X, usuario MovieFilms
¿Cuándo se estrenará “Avengers: Doomsday”?

La película, dirigida por los hermanos Russo, será una pieza clave de la Fase Seis del UCM. El guión está a cargo de Jack Kirby y Stephen McFeely, y su estreno está planeado para mayo de 2026.

En una entrevista con Collider, los hermanos Russo mencionaron la duración estimada de las películas: la primera, Avengers: Doomsday, rondará las dos horas y media, mientras que la segunda, Avengers: Secret Wars, podría alcanzar tres horas.

En el panel de Marvel Studios en la Comic Con 2024, realizado este sábado 27 de julio, hubo muchas sorpresas para los fanáticos del MCU. Foto: @quidvavuo
