Facundo se convirtió, sorpresivamente, en el sexto eliminado de "La casa de los famosos México"; un enorme contraste con su participación en "Big Brother VIP", en el que llegó a la gran final.

La tercera temporada de uno de los realities más populares produjo el reencuentro del conductor con Galilea Montijo, una escena casi idéntica a la de aquel 2002, cuando se batieron el primer lugar de "Bib Brother" y que se llevó la presentadora de "Hoy".

Durante la primera temporada VIP del "Gran Hermano", Facundo llegó como uno de los, en ese entonces, “desconocidos”, aunque con mucha polémica por el humor que mostraba en "Toma libre", un programa con una temática muy similar a "Incógnito" que, por su popularidad, se mantiene en la mente de los mexicanos hasta el día de hoy.

Él -incluso- recordó en alguna plática con sus compañeros de "LCDLFM" que, luego de obtener el segundo lugar de "Big Brother", las personas se le acercaban en la calle para decirle que ahora lo querían, pues, antes sólo lo veían como un muchacho grosero.

Con esta experiencia y el caso de Arath de la Torre, celebridad que completa el podio de aquel show y que estuvo cerca de ganar su temporada en "La casa de Los famosos México", se pensaba que el comediante podría hacer algo similar, incluso antes de entrar dijo:

“Son esos traumas que a uno le queda por estar peleando por un primer lugar, que llegó una lacrosidad y me ganaste, me quedé traumado y ahora estoy feliz porque Gali no está en ´La Casa de los Famosos y puedo ganar, tengo posibilidades”´.

Sin embargo, en esta ocasión, la dinámica del reality parece haberle pesado mucho, siendo expulsado e incluso reconociendo a su salida que ya no estaba cómodo en el set.

¿Cómo fue la final de Big Brother VIP?

La primera temporada de "Big Brother VIP" se transmitió en 2002, con 11 celebridades como participantes, entre las que se encontraban Lorena Herrera, Alan Ibarra -de Magneto- y Laisha Wilkins, por mencionar algunos.

La gran final dejó a Arath de la Torre en tercer lugar, mientras que Facundo y Galilea se disputaron el campeonato, dejando a la conductora como la ganadora.

El comediante la felicitó e incluso al salir del set, su entonces pareja, Cuauhtemoc Blanco le propuso matrimonio, aunque esto nunca llegó a concretarse.

En aquella temporada, Facundo fue de los favoritos del público, hazaña que no logró replicar en "La Casa de Los Famosos México 2025".

