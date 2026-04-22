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A inicios de los años 60, durante el rodaje de "Mi vida es una canción", y comenzaron una relación que, con el paso del tiempo, se convirtió en parte de la historia del espectáculo mexicano.

La llamada “Novia de México” recordó que su romance estuvo marcado por altibajos, en gran medida por la juventud de ambos.

“Tuvimos un noviazgo entrecortado. Como yo era niña buena, nos dábamos nuestros besos y él se iba a desquitar lo que no hacía conmigo con muchachas que no eran tan buenas”, relató entre risas.

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Durante la presentación de su gira “La despedida”, Angélica contó que su romance con el cantante inició cuando ambos eran apenas adolescentes.

“Sí, sí hubo besos ricos. Yo tenía 17 años y él me llevaba un año. Estábamos chamacos”, dijo entre risas.

Aunque hubo cariño, la intérprete de "Edi, Edi" confesó que Guzmán llegó a "ponerle el cuerno"; incluso, le mandaba detalles a otras mujeres.

“Él me enviaba tacos a mi camerino y yo decía: ‘de aquí son'... pero si los enviaban a otro camerino yo sabía que eran para otra", agregó.

Se despiden juntos del escenario

Ahora ambos artistas se preparan para compartir escenario una vez más con la gira “La despedida” el próximo 10 de mayo en el Auditorio Nacional.

Ángelica María y Enrique Guzmán interpretarán clásicos como “Confidente de secundaria” y “Me gusta estar contigo”.

“Vamos a cantar las mismas canciones con las que empezamos y además vamos a hacer algo corto, algo romántico”, adelantó Guzmán.

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