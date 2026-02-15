Se conocieron hace 64 años, cuando eran todavía unos adolescentes, y a partir de entonces han caminado juntos en cientos de escenarios compartiendo aplausos y éxitos. Ahora Angélica María y Enrique Guzmán han decidido hacer una última gira, a la cual llamaron La despedida, con la que llegaron esta noche al Teatro Metropólitan.

El viaje por el recuerdo comenzó con un recuento de su camino juntos a través del cine, proyectando algunas escenas en la pantalla que dominaba el escenario de filmes como Mi vida es una canción (1963), Mi alma por un amor (1964) y Fama y juventud (1965), a la par que un popurrí de sus canciones más emblemáticas se escuchaba con la banda que los acompañaba.

Tomados de la mano y sonriendo a la gente que emocionados los esperaban, Angélica María y Enrique Guzmán aparecieron en escena en medio de una ovación.

“No hay nada más bonito que juntos estemos hoy pisando este escenario, para ello Angélica trae todo su talento dentro y lo va a mostrar esta noche, y como caballero le dejo el escenario”, dijo Enrique Guzmán.

Angélica María expresó lo emocionante que era para ella sentir el cariño de su público y que ella también los amaba, acto seguido cantó Toco a tu puerta, Johnny el enojón, Vivaracho, Fortachón, Con un beso pequeñísimo y Paso a pasito.

La llamada “novia de México” llevó a sus fans de los temas románticos a lo más rocanroleros de su repertorio, demostrando que el tiempo no ha tocado su voz, la cual sigue escuchándose clara y potente, señal de su disciplina, además de que dominó toda la escena.

“¡Los amo! Que rápido se nos va la vida, tan chiquita que es y ya se nos va a acabar”, dijo emocionada Angélica al escuchar el aplauso de la gente y después continuó con el tema El día y Eddie Eddie.

Angélica María siguió disfrutando al cantar al lado de la banda que los acompañó, compuesta por nueve músicos y cuatro coros; que en conjunto lograron darle frescura y vitalidad a cada canción.

“Qué bárbaros, ya ven porque no puedo dejar el escenario”, expresó la cantante, después de ver a la gente de pie aplaudiendo su interpretación de Yo que no vivo sin ti, pero después cantar A dónde va nuestro amor, temas que por supuesto que el público cantó.

Foto: Sughey Baños / EL UNIVERSAL

“Siempre estarán en mi corazón hasta el último día de mi vida. Gracias por este amor, y con este amor les presento a alguien que quiero mucho, con él empecé como cantante y soy su fan”, así Angélica María cedió el escenario a Enrique Guzmán.

Quien fuera uno de los galanes codiciados en los 60 y 70, compartió que un día le preguntaron cuándo se iba a retirar, él contestó que los escenarios son parte de su vida y no podría, por eso agradeció a la gente que aún lo tengan cantando.

Mi corazón canta, Te seguiré, Más, Tu cabeza en mi hombro, Gotas de lluvia, fueron algunos de los temas que Enrique Guzmán interpretó, haciendo cantar al público.

“Acabo de leer un reportaje donde dice qué me salió un hijo, tiene 77 años el ca… si tiene esa edad no es posible”, comentó Guzmán cuando escuchó las peticiones de público y solicitaban la canción Orgullo y desprecio, asegurando que estaba harto de los divorcios porque ya llevaba varios.

Casi a punto de terminar el concierto se escuchó Payasito, la cual Guzmán dijo que siempre estará con él porque es parte de su imagen.

Tu voz y Ámame, fueron las canciones con las cuales Enrique Guzmán y Angélica María cerraron el concierto su concierto, compartiendo que está gira era la última que hacían juntos, y que el 28 de marzo en el Auditorio Nacional será la última vez que estén con La Caravana del Rock and Roll. Aunque se despidieron, la gente los regresó al escenario con el tema Muévanse todos, aunque Angélica María tuvo que improvisar un poco al confesar que no se sabía la letra.

