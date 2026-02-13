Un viaje entre las baladas, la comedia musical y un homenaje a una fabulosa intérprete, fue lo que ofreció la noche de ayer Rocío Banquells durante su concierto en el Teatro Metropólitan, el cual formó parte de su "Abrázame Tour 2026".

En esta ocasión el público que se dio cita en este recinto era muy particular, porque lo mismo había personas de la tercera edad, que jóvenes o grupos de chicos de la comunidad LGBTTTIQ, que han hecho de la música de Rocío Banquells parte de la banda sonora de su vida.

Eran las 21: 20 horas y pocos lugares estaban vacíos en la sala del Metropólitan, pero la gente seguía entrando y esperando pacientemente a que el concierto comenzara.

El escenario se encontraba tapado con un telón blanco, el cual cayó en cuanto se apagaron las luces, entonces Rocío Banquells se dejó ver en escena. Ataviada con un elegante traje blanco y con su cabello recogido en una coleta alta, la interprete permaneció inmóvil en lo alto de una escalinata, y entre los gritos del público comenzó a cantar el tema "Amantes".

“Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche, qué emoción poder abrir este 2026 con ustedes, hemos preparado algo que ojalá les guste, porque si hay algo importante dentro de mi profesión, eso son ustedes”, expresó Banquells.

En cuanto terminó de decir estas palabras, la cantante interpretó "Pudo ser amor", mientras escenas de la película Mujer bonita se proyectaron en la pantalla principal del escenario.

“Esta canción es la historia de mi vida, lo que tuve que pasar para ser la mujer que soy”, expresó Rocío antes de cantar "Mariposa".

Gracias al talento de sus ocho músicos y tres coristas, Rocío pudo llevar al público hasta una etapa importante de su carrera, la del teatro musical.

“Como bien saben mi vida comenzó en el teatro, ahí conocí al productor Sergio Gabriel, a quien le agradezco estar parada otra vez en el Teatro Metropólitan. Primero hice comedia y después lo que soñé musicales, pero en 2010 descubrí qué había una obra qué estaba musicalizada con las canciones de Abba, "Mamma mía!"”.

En ese momento se proyectaron escenas de este musical, el cual ella protagonizó en 2009, al lado de María Filippini y Anahí Allue. Las referencias teatrales siguieron con canciones como "Un sueño que alguna vez soñé" y "No llores por mí Argentina".

“El teatro es tan mágico, qué una persona como yo dejó de interpretar seres humanos y me convertí en una tetera”, y así entre burbujas y escenas de la película animada, cantó La Bella y la Bestia, acompañada por el cantante y coach de voz Beto Castillo.

Pero el momento Disney siguió con Castillo interpretando "Yo soy tu amigo fiel" y Moana, logrando que el público le diera un gran aplauso.

La noche volvió a cambiar de ritmo, cuando Rocío regresó al escenario ahora vestida de rojo y negro, para hacer un recorrido por grandes éxitos rancheros como "Sombras", "Monedita de oro", "Échame a mí la culpa", y "Si nos dejan", ésta última lo hizo a dúo con el intérprete Erik Ventura, de quien aseguró, es una de las mejores voces en la actualidad.

Luego bromeó con el público al decir que todos deben prestar atención cuando se enamoran, porque a veces sale muy cara una separación y ella lo sabe muy bien, porque hasta la tercera vez dio con el amor de verdad, para después cantar A dónde vamos a parar.

El momento de sus grandes éxitos llegó y el primero de sus temas en sonar fue "Luna mágica", la cual fue cantada por todos los presentes, mientras Rocío lanzaba rosas rojas a sus fans.

“Dedicado a esa comunidad qué me ha apoyado tanto y como les digo, el amor manifestado de cualquier forma, sigue siendo amor”, dijo la cantante.

Un momento emotivo sucedió, cuando Rocío Banquells comentó que le rendiría un homenaje a una gran artista y amiga, haciendo referencia a la cantante Dulce, quien falleció el 25 de diciembre de 2024. "Tu muñeca", se escuchó en voz de una de sus coristas, para después Rocío se integrara con "No soy una muñeca".

La Sonora Dinamita llegó a esta fiesta para cantar con Rocío temas como "Qué bello", "Escándalo" y "Que nadie sepa mi sufrir", poniendo al público de inmediato de pie, para bailar y cantar.

El productor Sergio Gabriel entró con un reconocimiento por el tercer sold out en este recinto en menos de un año, y le dijo a Rocío Banquells qué estaba orgulloso de representar a una artista como ella.

“Son 54 años de carrera gracias a ustedes, y solamente les puedo decir que Dios los bendiga y síganme abrazando”, expresó Rocío a modo de despedida, y cerró la noche con "Ese hombre no se toca".

