Para atender la demanda en la venta de flores este 14 de febrero, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que al cierre del 2025, se cultivaron 15 millones 611 mil gruesas de rosa, gerbera y gladiola que dejará una derrama económica importante para las y los productores del país.

Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que estos tres tipos de flores son las más solicitadas por las y los consumidores por lo que, en respuesta, el campo mexicano cuenta con el suficiente producto para abastecer a todos los compradores este Día del Amor y la Amistad.

Informó que la rosa se mantiene como la flor más popular y vendida durante esta celebración, por lo que las y los floricultores cultivaron un total de nueve millones 500 mil gruesas (unidad de medida equivalente a 12 docenas) en una superficie de mil 714 hectáreas sembradas.

Compra y venta de artículos para este San Valentín (14/02/2026).

Del total de esta producción el Estado de México aportó 78.7 por ciento, es decir, siete millones 484 mil gruesas, seguido de Puebla, con 673 mil 408 gruesas; Morelos, con 616 mil 140 gruesas y otras entidades como Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.

Respecto a la gladiola, Agricultura dio a conocer que se reportó una producción de cuatro millones 758 mil gruesas sembradas en un espacio de cuatro mil 321 hectáreas. El estado de Puebla sumó dos millones 250 mil, lo que equivale a 47.2 por ciento a nivel nacional y después le siguieron Edomex, Morelos, Michoacán y Guerrero.

En tanto, la gerbera también es una de las variedades de flor más solicitadas en esta fecha, pues llegan a medir más de un metro y los colores como rojo, naranja, morado, blanco, entre otros, resultan atractivos para las y los consumidores mexicanos.

La Sader agregó que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) juega un papel primordial en la producción y certificación de las variedades que se van a cultivar, por lo que los compradores pueden estar seguros de que en el país hay flores resistentes a las condiciones locales del clima y suelo que elevan la productividad y la competitividad en los mercados.

