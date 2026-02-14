Más Información

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

México ya no es neutral con Cuba, asegura Ricardo Pascoe Pierce, exembajador en La Habana

México ya no es neutral con Cuba, asegura Ricardo Pascoe Pierce, exembajador en La Habana

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

En el marco del y tras la conmemoración del Día Internacional del Condón, se colocó en el Senado de la República un corazón formado por 2 mil preservativos frente a la máxima tribuna de la nación. El objetivo es llamar a la conciencia y autocuidado de los jóvenes para que prevengan enfermedades y embarazos.

El gran corazón formado con condones de color rosa fue instalado por el senador morenista y es la primera vez que en el Congreso Mexicano se realiza una acción de este tipo con un mensaje a la conciencia, prevención y responsabilidad social.

Desde el recinto legislativo, el senador destacó que esta acción busca visibilizar la importancia del uso correcto y constante del condón como una herramienta fundamental para proteger la salud sexual, prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y evitar embarazos no planeados.

Lee también

El morenista Emmanuel Reyes Carmona instala corazón con condones en la tribuna del Senado (14/02/2026). Foto: Especial
El morenista Emmanuel Reyes Carmona instala corazón con condones en la tribuna del Senado (14/02/2026). Foto: Especial

“El amor no solo se expresa con palabras o detalles; también se demuestra cuidándonos y cuidando a nuestras parejas. La protección es una forma de respeto”, señaló.

Reyes Carmona recordó que el condón, tanto externo como interno, es el método más accesible, económico, efectivo y el único que ofrece doble protección, ya que previene embarazos no planeados y también infecciones como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), gonorrea, clamidia y sífilis, con una eficacia superior al 90 por ciento cuando se utiliza de manera adecuada y consistente.

De acuerdo con datos oficiales, en México el 75 por ciento de adolescentes entre 12 y 19 años utilizó condón en su primera relación sexual; sin embargo, en la población adulta el uso disminuye a 40 por ciento, lo que evidencia la necesidad de reforzar la información, la conciencia y las estrategias preventivas.

Lee también

El legislador anunció que los más de dos mil preservativos utilizados en esta actividad serán distribuidos gratuitamente en el estado de Guanajuato y estarán disponibles para todas las personas que los soliciten, como parte de una estrategia permanente de promoción del autocuidado y la corresponsabilidad social.

Asimismo, reconoció el trabajo que realiza el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida) en la distribución gratuita de condones en las 32 entidades federativas, así como las campañas de educación integral en sexualidad dirigidas a jóvenes y adultos, fundamentales para fortalecer la cultura de la prevención y el ejercicio responsable de la vida sexual.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]