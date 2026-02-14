En el marco del Día del Amor y la Amistad y tras la conmemoración del Día Internacional del Condón, se colocó en el Senado de la República un corazón formado por 2 mil preservativos frente a la máxima tribuna de la nación. El objetivo es llamar a la conciencia y autocuidado de los jóvenes para que prevengan enfermedades y embarazos.

El gran corazón formado con condones de color rosa fue instalado por el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona y es la primera vez que en el Congreso Mexicano se realiza una acción de este tipo con un mensaje a la conciencia, prevención y responsabilidad social.

Desde el recinto legislativo, el senador destacó que esta acción busca visibilizar la importancia del uso correcto y constante del condón como una herramienta fundamental para proteger la salud sexual, prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y evitar embarazos no planeados.

El morenista Emmanuel Reyes Carmona instala corazón con condones en la tribuna del Senado (14/02/2026). Foto: Especial

“El amor no solo se expresa con palabras o detalles; también se demuestra cuidándonos y cuidando a nuestras parejas. La protección es una forma de respeto”, señaló.

Reyes Carmona recordó que el condón, tanto externo como interno, es el método más accesible, económico, efectivo y el único que ofrece doble protección, ya que previene embarazos no planeados y también infecciones como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), gonorrea, clamidia y sífilis, con una eficacia superior al 90 por ciento cuando se utiliza de manera adecuada y consistente.

De acuerdo con datos oficiales, en México el 75 por ciento de adolescentes entre 12 y 19 años utilizó condón en su primera relación sexual; sin embargo, en la población adulta el uso disminuye a 40 por ciento, lo que evidencia la necesidad de reforzar la información, la conciencia y las estrategias preventivas.

El legislador anunció que los más de dos mil preservativos utilizados en esta actividad serán distribuidos gratuitamente en el estado de Guanajuato y estarán disponibles para todas las personas que los soliciten, como parte de una estrategia permanente de promoción del autocuidado y la corresponsabilidad social.

Asimismo, reconoció el trabajo que realiza el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida) en la distribución gratuita de condones en las 32 entidades federativas, así como las campañas de educación integral en sexualidad dirigidas a jóvenes y adultos, fundamentales para fortalecer la cultura de la prevención y el ejercicio responsable de la vida sexual.

