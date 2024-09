Esta noche se celebrará la 76 entrega de los Premios Emmy con una gala que premiará a lo mejor de la televisión y el streaming internacional. Series como "The Bear" y "Only Murders in the building", que ya han estado entre los nominados en ediciones pasadas lideran la lista; sin embargo, otras sorpresas como “Shogun” o "True detective" competirán este año para estar entre las grandes ganadoras.

Minutos antes de la ceremonia, se llevó a cabo la tan esperada alfombra roja, lugar en el que se reunieron grandes estrellas como Selena Gomez, Ru Paul, la veterana actriz Kathy Bates, Steve Martin, Dakota Fanning, Eugene Levy y Jeff Garlin, sólo por mencionar algunos.

Sin embargo, de entre todas las figuras internacionales, México estuvo muy bien representado por la directora Issa López, quien compite en la categoría de Mejor dirección por su trabajo en la serie "True detective".

López llegó al Peacock Theater de Los Ángeles en un espectacular vestido asimétrico blanco con detalles dorados, que dejaba al descubierto uno de sus hombros la hacían lucir como toda una estrella de Hollywood.

Durante su paso, López fue cuestionada por su trabajo en la serie protagonizada por Jodie Foster y aseguró que después lograr estas dos nominaciones en su carrera, buscará seguir rompiendo barreras y llevar a México a lo más alto.

"Mi sueño es darle continuidad a lo que hicimos. Estamos rompiendo barreras", dijo a Deadline.





La mexicana Issa López en la alfombra roja de los Emmy. Foto: AP





La directora aseguró que como migrante mexicana es importante abrir puertas y dejar un legado importante en la industria: "Quiero hacerlo otra vez, hacerlo mejor y divertirme con eso", agregó.

López es una de las dos mexicanas que formarán parte de esta ceremonia, junto a ella también compite Nava Mau, quien se ha convertido en la primer actriz transgénero en conseguir una nominación en toda la historia de los premios. Mau va por la estatuilla de mejor actriz de reparto por su trabajo en la serie "Baby Reindeer"

