“Mi cabeza está nutrida de torta de tamal. Crecí en Tlatelolco, entonces no hay manera de que lo que salga de este cráneo no sea México”, comenta la realizadora Issa López al hablar de la serie con la que hoy tiene la oportunidad de ganar dos premios Emmy.

Desde enero pasado, cuando True detective: tierra nocturna llegó a la señal de Max, la vida de Issa ha sido un constante vaivén, recorriendo varias ciudades del mundo al lado de la protagonista y ganadora del Oscar, Jodie Foster.

Fueron tres años de trabajo en los que escribió los seis episodios que componen la entrega, ambientada en Alaska, donde ocurren una serie de asesinatos, y que luego ella misma dirigió.

La serie obtuvo 19 nominaciones al Emmy, galardón anual de la Academia de la Televisión de EU, siendo la mexicana considerada en las categorías de Dirección y Guión de miniserie o película de tv.

“Yo ni siquiera había pensado en eso, trataba de no distraerme y de no sentir desilusión el día de las nominaciones”, comenta Issa vía telefónica, recordando el anuncio.

La realizadora toma la llamada desde su estudio, donde trabaja en una nueva temporada de la serie. “Será quizá todavía más torcida y oscura que la anterior”, adelanta.

Adicta al terror

Inicialmente, cuenta, aceptó True detective: tierra nocturna porque le dio miedo. Pero no es algo extraño, ya que eso es una regla de oro para ella.

“Todos los proyectos que elijas deben asustarte, porque si no, ¿cuál es el punto? Luego, eso sí, debes quitarte el miedo. Una vez que estás en ellos, debes realizarlos y ver que no importa el tamaño del animal. Esto es lo más grande que he hecho hasta ahora, pero las herramientas son las mismas y la manera en que contamos historias también lo es”, explica López.

En México, su ópera prima fue la comedia Efectos secundarios, seguida por Casi divas, y luego dio el salto al terror, su género favorito, con Vuelven, una historia sobre un grupo de niños desamparados que deben sobrevivir en un mundo apocalíptico.

También escribió Ladies’ night, A la mala y Amor a primera visa, producciones que promediaron un costo de dos millones de dólares, al menos tres veces menos que el presupuesto para un solo episodio de True detective.

“Si puedes contar una historia con muy pocos recursos, no sólo puedes hacerlo con muchos, sino que tendrás más herramientas y podrás concentrarte en la narrativa”, comenta.

“Rápidamente me di cuenta de que lo que aprendí haciendo cine en México es todo lo que necesito, me dio las herramientas necesarias”, profundiza

“Lo que fue satisfactorio en True detective, similar a lo que sentí con Vuelven, es que es una historia que combina humor, terror, drama y thriller. Fue interesante volver a utilizar esos elementos en un espacio narrativo”, añade.

Cuando Guillermo del Toro, quien producirá su próximo filme, dijo que ser mexicano le permitía combinar la belleza sublime con el horror profundo, Issa entendió exactamente a qué se refería.

Luego lo reafirmó con la serie que ahora la tiene a las puertas de la victoria, una obra en la que, por ejemplo, un espíritu se manifiesta en un episodio o los personajes tienen la capacidad de escuchar cosas del más allá.

“En True detective, aunque los personajes son nativos americanos y la historia se desarrolla en Alaska, la serie es profundamente mexicana. No se confundan: cada una de las líneas, ideas e imágenes de la serie provienen de mi cabeza, y mi cabeza está nutrida de tortas de tamal”, asevera.

“Creo que nuestra cultura completa, desde la estética y la sensibilidad hasta el sentido del humor y la realidad histórica y política que tenemos en México, es una mezcla de lo sublime y lo horrendo. Sabemos manejar esa combinación, y eso la hace extraordinaria”.

Los otros mexicanos

Nava Mau buscará el Emmy en la categoría de Actriz de reparto de Serie limitada por su trabajo en la serie de Netflix, Bebé reno.

Un tercer mexicano, Alejandro Reza, estuvo nominado en la categoría de Casting por su labor en Mr. & Mrs. Smith, pero esa premiación ya se llevó a cabo el pasado fin de semana, cuando se entregaron los premios Emmy en las llamadas categorías creativas.