"True Detective", serie en inglés con alma mexicana, asegura la directora Issa López

Para la directora Issa López, la historia detrás de una persona no puede cambiarse, ni omitirse al momento de realizar alguna nueva producción. Sus influencias y vivencias de la infancia la siguen determinando, por lo que asegura, la cuarta temporada de “True Detective” que ella dirigió es cien por ciento mexicana.

“Esta serie es mexicana está hecha en inglés, pero esto es una serie mexicana, el sonido, la imagen, los diálogos todo está cuidado por una mexicana. Podemos irnos del país vivir en otra parte del mundo, pero lo que un mexicano vive y experimenta, sobre todo en la ciudad de México, eso no se puede negar”, asegura Issa López en conferencia de prensa.

La directora que también estuvo detrás de producciones como “Efectos secundarios” (2006) y “Casi Divas” (2008), siente que durante los nueve meses que dedicó a filmar en Alaska para la cuarta temporada de “True Detective”, conocer otras culturas y compartir con el elenco, encabezado por Kali Ries y Jodie Foster ("El silencio de los inocentes") la hacen sentir que está en casa, hasta que vuelve a México.

“Claro, eventualmente creas una casa en las producciones, todo fluye mucho mejor así, pero cuando regresas y escuchas los camotes, el ropavejero en la calle, el ‘fierro viejo que venda’, sabes que esta es tu verdadera identidad”, asegura Issa.

Recuerda además las principales influencias que inspiraron el tono de tensión y de terror que tiene la temporada que dirigió en “True Detective”, escritores como Edgar Allan Poe, Howard Lovecraft, pero sobre todo un cineasta, que también dota de esa mexicanidad a su trabajo.

“Guillermo del Toro, que tiene ese concepto de ir a un lugar místico, un lugar tan oscuro, tan cerrado, que hace que todo lo que escondes de ti mismo se revela ante ti”, cuenta la directora.

El significado de México

Para las actrices protagonistas Keli Reis y Jodie Foster, México significa mucho después de su trabajo con Issa López, con quien ahora tienen una gran amistad.

“El público en México es impresionante, no puedo decir otra cosa, amo a México, la gran tradición cinematográfica que tiene, lo bien representados que están por sus realizadores. Con Issa me llevo una gran amistad, no paramos de reirnos durante la producción”, contó Jodie Foster a lo que Keli asintió “Volver a trabajar con Issa y volver a México son dos cosas que volvería hacer sin pensarlo”.

La serie se estrenará este domingo 14 de enero a través de la plataforma de streaming HBO Max, a partir de ese día cada semana se estrenará un nuevo capítulo de los seis episodios que complementan esta temporada.

