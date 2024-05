Pepe Aguilar confiesa que su hija, Ángela, lloró a causa de las críticas en redes

Pepe Aguilar abrió su corazón y confió que su hija Ángela sí se ha visto afectada por las múltiples críticas que ha recibido en redes sociales por algunas declaraciones, pues aseguró que, en una ocasión, la vio llorar por los comentarios negativos que estaba recibiendo en redes sociales.

A pesar de que el talento de Ángela es indiscutible, desde que debutó como cantante, la joven ha causado reacciones polarizadas en redes sociales; hay quienes la aplauden y otras personas que reprueban su comportamiento.

Las críticas a la intérprete de "Qué agonía" derivaron de la ocasión en que expresó que tenía raíces argentinas, situación que produjo muchos señalamientos, pues internautas exhibieron a Ángela, que se denomina como "la princesa de la música mexicana", por enorgullecerse de nuestro país sólo para impulsar su carrera.

A raíz de ese momento, la joven de 21 años ha estado involucrada en distintas polémicas que han producido el descontento del público, que no acaba de convencerse de que la personalidad de Aguilar es auténtica.

Ángela es la hija menor de los tres hijos que tiene Pepe Aguilar. Foto: Instagram

Su padre ha salido en defensa de la joven y, ahora, en una entrevista con Yordi Rosado, contó cómo viven este tipo de episodios en la intimidades de su hogar, pues confió que, a pesar de que Ángela actúa como si los comentarios no la afectaran, en realidad sí le han hecho daño.

"A una chavita, digan lo que digan, por supuesto que le va a llegar el hate y le llegó".

Fue así que reveló que llegó a ver a Ángela llorar por los comentarios que recibía en sus redes:

Una vez (lloró) no´más, y eso fue hace poquitito, normalmente se hacía la que le valía gorro, hasta esa vez que lloró, me di cuenta que no".

"De ver a tu hijo sufriendo, te sientes mal, yo trato de apoyarla, con un poquito más experiencia de ella, diciéndole: ´-habla con música, dedícate a ser mejor artista, no te vuelvas buena para defenderte en las redes´, claro que te duele, luego ves comentarios y dices ´ay, wey... ¿por qué hablas así de mi hija?, pero las cosas de quien vienen", expresó.

Para Pepe, su papel como padre, es uno de los más importantes de su vida, pues confesó que se ha dedicado 25 años, exclusivamente, ha criar a sus dos hijos menores; Leonardo y Ángela, por lo que se denominó como "muy papá".

Pero ahora, que sus hijos han crecido, reconoce que tiene que dejarlos caminar y comiencen a construir sus propias experiencias, motivo por el que trata de no prohibirles nada, pues eso podría causar un efecto contraproducente.

"Me dediqué 25 años a ser papá y, ahora, me tengo que reencontrar, reinventarme una vida porque, durante 25 años, mi vida fueron mis hijos y, no quiere decir que vaya a dejar de ser mis hijos, simplemente quiere decir que ellos ya tiene la suya, si yo no dejo que mis hijos vivan sus experiencias, les estoy robando un aprendizaje de cómo salir adelante", destacó.

Pepe y Ángela Aguilar caminan por las calles de Guanajuato. Foto: Instagram

