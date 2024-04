Mostrar la vida y puntos de vista en redes sociales puede ser muy abrumador: todos los días millones de jóvenes sufren las graves consecuencias emocionales que atrae el ciberacoso. Pero cuando se es famosa como Ángela Aguilar, el problema puede ser mayúsculo.

La cantante ha sido blanco de ataques constantes por sus opiniones, muchas veces bienintencionadas, algo que, confiesa, la ha llevado a tomar terapia psicológica. Hoy, asegura, se encuentra en un momento más estable de salud emocional, en el que procesa diferente las críticas hacia su persona.

“Me ha ayudado mucho la terapia y mucho leer y estar involucrada en mi salud mental para darme cuenta de que no todo lo que te dicen es verdad. Con tal de que yo tenga mi verdad muy bien puesta en mi corazón y la proteja, eso es lo más importante, saber quién eres y por qué haces las cosas”, asegura la cantante de 20 años en entrevista con EL UNIVERSAL.

Una de las críticas más fuertes que afrontó fue en torno a una foto que subió a Instagram en la que mostró su apoyo a la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, en donde habló de tener 25% de ascendencia del país sudamericano, algo que no le perdonaron.

Además, recibe críticas que van desde su apariencia, hasta rumores sobre con quién se relaciona.

“Creo que lo que verdaderamente importa son tus intenciones. O sea, a mí alguien me puede criticar por mi aspecto físico o porque piensen que presumo cosas en redes, pero yo no me voy a ofender, yo me conozco”, aclara.

“Me tardé mucho tiempo en entender quién era, en poder encontrar mi identidad. Ahora puedo tener una conversación donde me doy la oportunidad de poder expresarme, de valorar mis opiniones, mis amistades, mi tiempo libre”.

Hace catarsis con la música

Ángela siente que esta forma de asumir su papel como figura pública la ha influenciado para componer canciones actualmente, como su sencillo “Mis amigas las flores”, que se estrena mañana y que forma parte de un próximo disco que, adelanta, ha sido liberador.

“Todo eso me está ayudando a crear un entorno un poco más saludable hacia la música y hacia la industria; siento que en este momento arranco una nueva etapa de mi carrera”, afirma.

En su nueva canción, de géneros mariachi y pop, Ángela libera una mala experiencia con una pareja del pasado que le enviaba flores sólo cuando había cometido algún error, algo que espera sea catártico para quienes la escuchen, tanto como lo fue para ella.

“La música que estaré sacando me ayudó a salir de un momento triste en mi vida, fue como una caricia al corazón y siento que si alguien más puede escuchar esta canción y sentirse un poco más entendida, entendido, o entendide, con eso me sentiré satisfecha” remarca la cantante.

Contra el machismo

Además de lo interno, Ángela sabe que aún hay muchos cambios por hacer afuera en la industria de la música, puntualmente en el género del regional mexicano que, dice, sigue dominado por los hombres.

“Creo que sí han mejorado las condiciones, las mujeres ahora pueden ser productoras, ingenieras, compositoras pero no te puedo decir que califiquen a los hombres y a las mujeres de la misma forma”, enfatiza.

La joven reconoce que si bien ha habido una evolución desde la época de su abuela, Flor Silvestre, aún existe un machismo interno latente en la música y en las redes sociales hacia las mujeres.

“Un artista masculino puede decir unas cosas, hacer unas cosas, cantar unas cosas y la gente lo perdona, pero si una artista femenina hace algo, ¡no, no, no! Ya se le acabó la carrera. Se le acabó la vida”, lamenta Ángela.

La cantante hablará de otras experiencias personales en su álbum, además de preparar una gira.