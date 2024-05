Yahir no pierde la esperanza de reconciliarse con su hijo Tristán: "es el amor de mi vida"

Yahir ha sido muy criticado por la distancia que existe entre él y su hijo Tristán, sin embargo, el cantante asegura que ama a su hijo y sigue siendo ese niño especial que, cuando era un bebé, lo motivaba a seguir adelante y perseguir sus sueños, por lo que no pierde la esperanza que, un día, el problema que los alejó pueda solucionarse.

Desde hace unos años, las diferencias entre Yahir y su primogénito se dieron a conocer de forma pública; Tristán comenzó a consumir sustancias ilícitas desde que era muy joven, un problema que tanto su padre, como el resto de su familia, trataron de revertir, acompañando al joven en un proceso de intoxicación.

Lamentablemente, Tristán no terminó por comprometerse a dejar su dependencia a las drogas y decidió abandonar la clínica de rehabilitación en que su padre lo había internado.

Tras diferentes intentos para que su hijo saliera adelante, Yahir decidió poner tierra de por medio y esperar a que su hijo viviera sus propias experiencias, situación por la que ha sido duramente señalado.

Sin embargo, el exacadémico pide no ser juzgado, pues sólo él y su hijo saben cómo sucedieron los hechos y, sobre todo, son los únicos que saben el amor que todavía los une, pues en una entrevista a Berenice Ortiz, Yahir aseguró que, pese a que ahora no están comunicados, su hijo sigue siendo uno de sus más grandes motores.

"La gente cree que sabe y opina, y todo el rollo, pero no sabe realmente la relación porque antes no había Instagram, no ventilabas tu vida, del cómo vivías con tu chamaco, ahora todo mundo quiera que subas todo", dijo el cantante.

También rememoró que, junto a Tristán, vivió momentos insustituibles, pues aunque las personas crean que sólo vela por su hijo menor, Ian, aseguró que siente un profundo amor por ambos.

"Yo con mi hijo viví momentos increíbles y, este problema (con Tristán) tiene 10 años, ya más..., no ha sido fácil y prefiero no hablar de eso, quedarmelo".

Para el intérprete de "La locura" no ha sido sencillo lidiar con la distancia, por lo que se ha refugiado en su trabajo y en la compañía del resto de su familia:

"¿Cómo le hago para aguantar?, seguir trabajando durísimo, esta es mi terapia, estar con mi familia, estar con mi mamá, con mi papá, con mis compañeros, disfrutar la vida", precisó.

Refrendó sus deseos de que Tristán sea una persona dichosa:

"Yo quiero lo mejor para mi hijo, es mi niño especial, es el amor de mi vida, mi primera inspiración, mi primera motivación cuando yo tenía 19 años".

Fue así que Yahir confió que mantiene la esperanza que un día pueda volver a disfrutar buenos momentos a lado de Tristán.

"Quiero que, en algún momento de la vida, -lo que más anhelo- es que mi hijo es que disfrute la vida conmigo, lo amo, hay que disfrutar la vida y me encantaría que fuera con él".

