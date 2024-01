Jodie Foster cede la batuta: "Ya no es mi momento, ahora es momento de otras personas"

Luego de que Jodie Foster se hiciera tendencia por las controversiales declaraciones que hizo acerca de la generación Z, la actriz estuvo de visita en México para presentar su nueva serie “True Detective: tierra nocturna” y rectificó acerca de lo que había dicho.

Aunque en días pasados durante una entrevista con The Guardian la ganadora del Oscar aseguró que no le gustaba trabajar con los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 porque sus hábitos de disciplina no son buenos: “Son realmente molestos”, describió Foster, ahora no sólo destacó algunas de las virtudes de dicha generación, como su creatividad y libertad, sino que también aceptó que de alguna manera cederá la batuta a nuevos talentos.

“He estado aquí por mucho tiempo, así que he hecho muchos tipos diferentes de programas, pero creo que lo que me hace más feliz a los 60 es que, de alguna manera, ya no es mi momento. Tuve mi tiempo, y ahora es momento de otras personas”, dijo Foster en entrevista durante la alfombra roja de su serie.

A sus 61 años Jodie ha trabajado en 83 películas y programas de televisión desde que debutó en 1969 en “The Doris Day Show”, por eso considera que el conocimiento que ha adquirido del cine y la televisión durante su recorrido desde los nueve años, podría aportar algo a quienes van comenzando su carrera.

“Puedo estar aquí y darles apoyo para aportar lo que sea, desde la experiencia, sabiduría, y ser parte del equipo, se trata más de ser parte del equipo que solo de mí”, señaló.

En ese sentido también destacó los avances en nivel de inclusión y diversidad dentro de las producciones. Hace 10 años, después de esquivar toda su vida los comentarios acerca de su orientación sexual, Jodie decidió hablar públicamente de que es gay, lo hizo cuando tenía 51.

“Estamos progresando, creo, y es increíble cuánto tiempo nos ha llevado en la industria cinematográfica avanzar de esa manera. Ahora siento que estoy escuchando voces que no había escuchado antes y estoy aprendiendo mucho”, señaló.

Además destacó que, en esta nueva producción, que se sitúa en un lugar de Alaska, también tuvieron la oportunidad de interactuar con personas de distintas circunstancias y características, como parte del reflejo de la realidad.

“En este show en particular, la mayoría del elenco está compuesto por algunas personas de culturas indígenas de Alaska y el norte de Alaska y realmente creo que es muy importante apoyarlos y asegurarse de que se sientan cómodos con cómo están representados”

Dirigida, producida y escrita por la mexicana Issa López, esta nueva entrega de la serie creada por Nic Pizzolatto sigue a dos detectives de nombre Liz y Evangeline, interpretadas por Jodie y Kali Reis, quienes tendrán que investigar la desaparición de un grupo de hombres en la Estación de Investigación Ártica Tsalal, por lo que fue grabada en Islandia, cerca de Alaska.

“Las voces de los indígenas están muy presentes en toda la historia, así que creo que esta serie abrirá los ojos a la gente sobre eso”, agregó Jodie.

rad