Shakira sigue sumando aplausos en su gira "Las mujeres ya no lloran", y en su regreso a México ha regalado al público momentos espectaculares, como su dueto con Danna y con Belinda en el Estadio GNP en la Ciudad de México, y ahora sumó un emotivo momento que se conjugó con una tormenta en Querétaro, donde se presentó la noche de ayer.

En redes se han vuelto virales dos momentos: el primero es cuando la cantante de 48 años pareciera que "invoca" la tormenta que segundos después cae sobre los asistentes al show.

La sincronización entre el arranque de "Suerte" ("Whenever, Wherever"), y la intensificación de la caída de las gotas de lluvia es increíble, una coincidencia que según señalan varios de sus fans, no es la primera vez que ocurre.

Shakira se quiebra en el escenario

La gira de Shakira ha sido una mega terapia sanadora para ella, los shows en los que ha cantado acompañada de sus fans, varios temas dedicados a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, han sido parte de su sanación.

Al interpretar el tema "Última", la colombiana cedió al público el micrófono porque ella no pudo seguir cantando debido a que el llanto le ganó. Dicho tema es una balada que marca el cierre del disco "Las mujeres ya no lloran" y, según Shakira, se trata de la última canción que escribirá sobre su expareja, Gerard Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía, su actual pareja.

La gira, que se convirtió en la más grande en países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay en apenas seis meses de recorrido, ocupa el segundo puesto en el ranking global de giras más taquilleras de 2025, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

Letra de la canción "Última"

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora

He decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora

Debo aprender a estar sola

Se nos perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

