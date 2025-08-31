Con el regreso de "Las mujeres ya no lloran World Tour", Shakira sorprendió al incluir "Día de enero" en su repertorio, un tema que no había cantando en vivo, por lo menos, en los últimos 15 años, pues se la escribió a su ex, Antonio de la Rúa, con quien ahora tiene una muy buena relación, tanto, que fue captado en uno de los últimos conciertos de la artista, disfrutando del show, mientras ella interpretaba su canción.

En las últimas semanas, se ha rumorado que "la Loba" y el empresario argentino se estarían dando una segunda oportunidad, debido a que han sido captados, conviviendo -en compañía de sus hijos- en sitios públicos.

Cabe destacar que, las imágenes en donde aparecen juntos tampoco revelan nada más que una relación cordial, pues mucho se ha dicho acerca de que de la Rúa es uno de los productores de la actual gira de Shakira, presunto motivo por el que ha viajado junto a ella, y su equipo, a los distintos países donde se presenta.

Lee también: Belinda cumple su sueño y canta con Shakira en el GNP; perseverante y talentosa, celebra la colombiana

Con la segunda vuelta de conciertos de Shakira en México, la que comenzó el pasado 11 de agosto, en Tijuana, la cantante dio una sorpresa a sus fans que, desde que ini su gira, le habían hecho la petición de que incluyese "Día de enero" en la lista de canciones que interpretaría en sus shows.

Sin embargo, desde que la colombiana la lanzó, el 19 de enero 2006, "Día de enero" sólo fue incluída durante el tour "Fijación oral", en las fechas que ofreció en Latinoamérica y en algunas ciudades de España; eso sucedió hace más de 18 años.

En esa época, la barranquillera dijo abiertamente que se trataba de una composición dedicada a de la Rúa, a quien conoció un inicio de año, pero del 2000, en el restaurante "Las Lilas", ubicado en Buenos Aires, Argentina.

Lee también: Shakira da incio a segunda vuelta de conciertos en México; incluye "Día de enero" en su repertorio, hace 18 años no la cantaba

La canción ya no formó parte de "Sale el Sol World Tour", la última gira en que Shakira y Anonio siguieron juntos y, para cuando la cantante ofreció otro tour; "El Dorado", ya estaba en una relación con el padre de sus hijos (Milán y Sasha), Gerard Piqué.

Por eso, nadie esperaba que "Shaki" volviera a interpretarla hasta que en el Estadio Caliente, de Tijuana, indicó que la cantaría, un tema que, en la actualidad, dijo dedicar a las verdaderas amistades.

"La tenía preparada para hoy, es la primera vez que la voy a cantar en... no sé cuánto tiempo, mucho mucho tiempo, espero que me salga bien, a ver... si se me olvida la letra o algo, me ayudan, pero, esta canción, es para esos amigos que están para siempre, no importa qué pase, están ahí, gracias", dijo.

Lee también: Danna dedica emotivo mensaje a Shakira tras compartir escenario; "las lobas se ayudan", dice

A partir de esa fecha, Shakira ya la ha interpretado en ocho de sus conciertos y, durante el show que ofreció este viernes, 29 de agosto, uno de los fans de la cantante pudo captar a Antonio de la Rúa, entre la audiencia, escuchando la canción que su ex escribió para él.

En el video se puede ver al argentino muy concentrado, sosteniendo su mentón con una de sus manos, mientras que a su alrededor, otras fanáticas entonan "Día de enero", también se escucha, como todo el Estadio GNP Seguros corea la canción al unísono.

Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

Estas imágenes han generado reacciones en redes sociales, en donde usuarios afirman que sólo de la Rúa puede hacer efectiva la ya coloquial frase "Wey, mi canción", pues a pesar de que, por ser una de las baladas más emotivas de Shakira, ha sido dedicada por miles, para quien fue verdaderamente escrita fue para él.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y

melc