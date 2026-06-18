Ahora que el Mundial vuelve a reunir a aficionados de todo el mundo, resurgen algunos recuerdos de ediciones pasadas. En Rusia 2018, por ejemplo, Luis Miguel se convirtió en una figura inesperada dentro del ambiente futbolero.

Aunque "El Sol" suele mantener su vida privada lejos de los reflectores y no se le suele relacionar con las gradas de un estadio, sus canciones encontraron un lugar entre los aficionados.

Luis Miguel salvó a la afición mexicana

En junio de 2018, durante el partido entre México y Suecia en el Ekaterimburgo Arena, la afición mexicana llevó una de las canciones de "Luis Mi" a las tribunas como una alternativa a un polémico grito que había generado sanciones por parte de la FIFA.

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La Federación Mexicana de Futbol había sido multada luego de que el cántico homofóbico “ehhh… put…” se escuchara durante la victoria del Tri sobre Alemania, por lo que algunos seguidores buscaron otras formas de alentar.

En redes sociales se viralizó un video en el que los aficionados sustituyeron el tradicional "ehhh..." por una estrofa de "Entrégate":

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"Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor".

El cántico, utilizado habitualmente antes del despeje del arquero rival, provocó risas y comentarios en internet, además de demostrar hasta dónde había llegado la popularidad del intérprete durante aquellos meses.

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"Culpable o no" cruzó fronteras

La presencia del cantante en Rusia tampoco parecía casualidad. En México, "Micky" atravesaba uno de los momentos de más alcance gracias al estreno de su serie biográfica, protagonizada por Diego Boneta y lanzada por Netflix apenas unos meses antes del Mundial.

La producción, naturalmente, despertó el interés por su vida y convirtió temas como “Culpable o no” en parte de la conversación, tanto para nuevas generaciones como para los fanáticos de antaño.

El fenómeno fue utilizado por el canal de YouTube Juan Futbol, que realizó un video en Rusia en el que aficionados de distintas nacionalidades intentaban cantar el tema.

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Las imágenes mostraban a seguidores surcoreanos, japoneses, brasileños, mexicanos y de otros países intentando pronunciar el “miénteme”, a la par que se sumaban a una canción que fue lanzada en 1988 como parte del álbum Busca una mujer.

La popularidad del tema también se vio impulsada por la serie, donde se sugirió que habría sido inspirado por la relación que el cantante mantuvo con la fotógrafa Mariana Yazbek.

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Luis Miguel sonó cerca de la Plaza Roja

Los éxitos de "El Sol" sonaron cerca de la Plaza Roja, uno de los sitios más emblemáticos de Moscú. Esto ocurrió durante la presentación de Matute, banda mexicana liderada por Jorge D’Alessio, que ofreció una muestra de la cultura mexicana ante cerca de 500 personas.

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Fue en el centro comercial Gostiny Dvor donde se instaló el Pabellón México. De acuerdo con Los Angeles Times, durante el evento se vivió un ambiente de convivencia entre los asistentes, con D’Alessio invitando a los presentes a “persignar la pista".

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Además de temas como “La Negra Tomasa”, “Mi Matamoros querido” y canciones de Timbiriche, las canciones de Luis Miguel, generaron mayor entusiasmo entre los asistentes. “Cielito lindo” también se escuchó de forma recurrente durante el máximo evento deportivo.

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