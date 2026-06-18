[Publicidad]
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que anualmente otorga el Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, tendrá un sorteo de la Lotería Nacional para conmemorar sus 80 años de vida.
Esta mañana se presentó el boleto oficial del concurso, en donde se observa la imagen de la estatuilla del Ariel y cuya realización será el próximo 7 de julio.
El evento protocolario fue presidido por Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional; Daniel Hidalgo, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; y los actores Dolores Heredia y Juan Manuel Bernal.
Entre los invitados estuvieron la actriz Mónica del Carmen, la diseñadora de producción Lorenza Manríquez, los realizadores Alfonso Arau y Jorge Michel Grau, la productora Inna Payán y Cristian Calónico, director de los Estudios Churubusco.
“Nos toca vivir una época de transformación vertiginosa: por un lado las plataformas de streaming, la resistencia de las salas independientes y la irrupción de la inteligencia artificial, no estamos ante un cambio menor”, dijo Daniel Hidalgo.
"Es un orgullo que se nos haya invitado a esto y así habrá una serie de eventos conmemorativos por los 80 años", añadió el también compositor.
[Publicidad]
Por ahora, comentó a pregunta expresa, está por definirse la fecha y sede de la entrega del Premio Ariel 2026.
Luego de efectuarse por tres años en Guadalajara, la ceremonia se cambiará de lugar en esta ocasión, teniendo que estar definida este mismo mes.
"Se está batallando con el dinero porque no hay, los patrocinadores metieron dinero al Mundial y estamos teniendo ese problema", expuso Hidalgo.
[Publicidad]
rad
[Publicidad]
Más información
Estados
Derrumbe en una pedrera de Escobedo, Monterrey moviliza a rescatistas; buscan a un trabajador desaparecido
Nación
Dictan prisión preventiva a Jhovany "N", miembro de la Familia Michoacana; es acusado de secuestro de 12 personas
Nación
Buscadoras protestan en el Ángel previo al partido México-Corea; "la pelota vuelve a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?"
Metrópoli
Arco eléctrico afecta a la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro; un bastón de apoyo cayó a las vías de manera accidental
Educación
Registro de celulares con CURP: ¿Habrá prórroga? Sheinbaum revela cuándo anunciarán la decisión
Deportes
Suiza aplasta a Bosnia y da un paso gigante hacia los dieciseisavos del Mundial 2026
Noticias
Pánico en el zoológico: Lanzan a un niño de 3 años a la jaula de los cocodrilos y el atacante ya fue arrestado
Showbiz
Exviolinista de Nodal reaparece con vestido rojo de impacto y un enorme anillo desata polémica