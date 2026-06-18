La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que anualmente otorga el Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, tendrá un sorteo de la Lotería Nacional para conmemorar sus 80 años de vida.

Esta mañana se presentó el boleto oficial del concurso, en donde se observa la imagen de la estatuilla del Ariel y cuya realización será el próximo 7 de julio.

El evento protocolario fue presidido por Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional; Daniel Hidalgo, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; y los actores Dolores Heredia y Juan Manuel Bernal.

Entre los invitados estuvieron la actriz Mónica del Carmen, la diseñadora de producción Lorenza Manríquez, los realizadores Alfonso Arau y Jorge Michel Grau, la productora Inna Payán y Cristian Calónico, director de los Estudios Churubusco.

“Nos toca vivir una época de transformación vertiginosa: por un lado las plataformas de streaming, la resistencia de las salas independientes y la irrupción de la inteligencia artificial, no estamos ante un cambio menor”, dijo Daniel Hidalgo.

"Es un orgullo que se nos haya invitado a esto y así habrá una serie de eventos conmemorativos por los 80 años", añadió el también compositor.

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Por ahora, comentó a pregunta expresa, está por definirse la fecha y sede de la entrega del Premio Ariel 2026.

Luego de efectuarse por tres años en Guadalajara, la ceremonia se cambiará de lugar en esta ocasión, teniendo que estar definida este mismo mes.

"Se está batallando con el dinero porque no hay, los patrocinadores metieron dinero al Mundial y estamos teniendo ese problema", expuso Hidalgo.

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