Mariana Ochoa respondió a las especulaciones sobre una posible multa de la FIFA por su canción "Ponte el sombrero", inspirada en el Mundial de futbol 2026.

Las versiones comenzaron a circular hace unos días, luego de la que la federación diera a conocer que impondría multas a quienes usaran símbolos, imágenes y conceptos relacionados con la Copa del Mundo sin autorización.

Sin embargo, la cantante aseguró que no ha recibido ningún tipo de mensaje por parte de organización; incluso, aclaró que toda esta situación fue mera suposición.

"Fue un rumor. Algún medio especuló que podría haber alguna multa y no. En la canción no se usa ninguna de las palabras prohibidas, así que no hay ningún riesgo de ninguna multa. No ha existido ningún aviso, nada", dijo en conferencia de prensa.

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La exintegrante de OV7 explicó que para evitar cualquier problema legal, tomó precauciones desde el inicio del proyecto, por lo que se encuentra muy tranquila.

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"Nos sentamos ya con una lista de las palabras que no se pueden usar y con esa la hicimos. No se usa ninguna palabra prohibida", agregó.

Asimismo, aclaró que las restricciones de la FIFA están enfocadas principalmente en el uso comercial y publicitario, por lo que está segura de que su canción no incurre en ninguna falta.

Uno de los puntos que más comentarios generó fue el uso de la palabra "mundial", término que algunos señalaron como posible origen de la controversia. Sin embargo, Ochoa insistió en que se trata de una expresión genérica.

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"Se especulaba de la palabra mundial, pero esa es una palabra genérica. Evidentemente todos nos estamos refiriendo al futbol, pero no se usa ninguna de las palabras prohibidas", finalizó.

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