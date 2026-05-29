Para Mariana Ochoa, la familia va más allá del círculo cercano: incluye a las personas que han estado en los buenos y malos momentos.

Por eso, dice, los integrantes de OV7, la banda con la que creció, siguen siendo parte de su vida, pese a las diferencias que hoy existen entre ellos.

“También hay desacuerdos entre la familia, y a OV7 los considero así. Algunas cosas se han hecho públicas, pero no significan que no tengan arreglo”, dice a EL UNIVERSAL.

Ochoa se refiere al pleito interno de OV7, que incluyó desacuerdos económicos, señalamientos sobre el manejo de la agrupación y la salida parcial de algunos integrantes del 90’s Pop Tour.

En marzo de 2025, Ari Borovoy dijo en el podcast de Miguel Layún que se sintió traicionado por “tres” integrantes de OV7.

Mariana respondió entonces que tenía documentos para desmentirlo y pidió a Borovoy dejar de hacer ese tipo de declaraciones, al considerar que él tenía “mucho qué perder”.

Aun así, la intérprete de “Luna llena” considera que esas diferencias no implican una ruptura definitiva y podrían resolverse como ocurre en cualquier hogar.

“En mi casa a veces no le hablo por una semana a mi hermano, pero siempre nos terminamos arreglando”, cuenta.

También explica que la pausa ya estaba contemplada tras la gira de 30 años, pues el plan era que cada integrante desarrollara proyectos personales.

“Tal vez la gente lo percibe de otra manera, pero siempre fue el plan original: que cada quien hiciera una pausa después de esta gira de los 30 años para también dedicarnos a nuestros proyectos personales. Unos tienen sus empresas, otras son mamás y tenemos hijos, y cada quien quiere cumplir sus sueños”, afirma.

Con el tri

Como parte de su búsqueda por reinventarse, Mariana lanzó “México Mágico (¡Ponte El Sombrero!)”, un tema de apoyo a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

La canción, dice, apuesta por un sonido festivo y está pensada para acompañar al Tricolor, que debutará el 11 de junio.

“Los apoyaré en varios eventos, como en el Fan Fest el 13 de junio; me van a ver apoyando las cosas del Mundial”, adelanta.

El tema se suma a una etapa en la que Ochoa ha lanzado sencillos recientes como “La pensión”, “Sala 22” y “Atrévete otra vez”, con los que busca mover su repertorio sin romper con el pop.

“Lo más difícil para mí ha sido reinventarme. El mundo cambia todo el tiempo y de repente subirte a las nuevas tendencias, pero sin dejar de ser tú, es volver a explorar, volver a hacer prueba y error. A veces funcionan algunas cosas y a veces no”, dice.

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