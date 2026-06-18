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Un accidente doméstico obligará a Miguel Ríos a mantenerse alejado de los escenarios temporalmente.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, se dio a conocer que el cantante español tuvo una caída este pasado miércoles y aunque no pasó a mayores, el impacto le provocó un leve traumatismo craneal.
Sin embargo, y por recomendación médica, deberá pasar los siguientes días en reposo, situación por la que pondrá en pausa su gira "El último vals".
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Los conciertos afectados serán los del próximo 19 de junio en Ourense, España y el 23 de junio en Arucas, en la isla de Gran Canaria.
"Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo de todos sus seguidores", señala el mensaje publicado por su equipo de trabajo.
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En el texto también se explica que el estado de salud del intérprete es bueno y se recupera favorablemente; la única molestia que presenta es no poder cumplirle a sus fans.
"Miguel está bien dentro de lo que cabe y, sobre todo, le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica", agregaron.
Por ahora, el equipo del cantante adelantó que en los próximos días informará si los conciertos cancelados podrán ser reprogramados. Miguel Ríos también envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y expresó su deseo de reencontrarse con ellos lo antes posible.
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