Eiza González se sinceró a través de sus redes sociales y recordó los problemas alimentarios que atravesó durante dos épocas complejas de su vida. La actriz indicó que, abrirse y contar lo que enfrentó, le parece importante para incentivar a otras personas que, como le sucedió a ella, se ven afectadas por la presión social y el deseo de aprobación y validación de los otros.

En EU, del 23 de febrero al 1° de marzo, se celebra la Semana Nacional de Concientización sobre los Trastornos Alimentarios, intérvalo en el que la Oficina para la Salud de la Mujer busca reducir el estigma y asistir aquellas personas que requieran de ayuda especializada para regular sus conductas y régimenes de alimentación.

Tallulah Willis, la hija menor de Demi Moore y Bruce Willis, ha sido una de las famosas que, a propósito de la fecha, recurrió a sus redes para hacer una reflexión acerca del proceso que ha recorrido, relacionado con el trastorno alimentario que padeció, sin embargo, la joven ya había hablado de esta situación desde hace varios años de atrás, por lo que sus seguidores se limitaron en aplaudir su talente para seguir recuperándose.

En cambio, el post de Eiza González impactó con gran resonacia, pues se trata de la primera vez que la actriz mexicana aborda esta situación públicamente. De hecho, confió que, si se había decidido a compartir su experiencia, relacionada a su lucha por dejar atrás los malos hábitos que un día formaron parte de su vida, era porque esa acción se convertía en un recordatorio, para sí misma, de que está en el camino correcto, pues también reconoció que es una batalla constante y que no ha conquistado al cien por ciento.

Eiza rememoró que sus problemas alimentarios se detonaron con la muerte de su padre, don Carlos González, cuando la joven tenía apenas 12 años.

"Durante la mayor parte de mi vida, la relación con mi cuerpo ha sido complicada; comenzó a temprana edad, con la muerte repentina de mi padre, cuando lidié con la depresión comiendo compulsivamente, intentando calmar un dolor que no había procesado. A los 13 años, había aumentado 30 libras -equivalente a los 13 kilos-, casi de la noche a la mañana, lidiando con el duelo, la pubertad y la confusión, todo a la vez", compartió.

Eiza González y su papá, Carlos González, fallecido en 2002. Foto: Instagram, via @eizagonzalez

Luego de un tiempo, la joven se reestableció, hasta que, con 15 años, comenzó a darse a conocer, en la búsqueda de dedicarse a la actuación y, el escrutinio público, junto con las críticas por su aspecto, la llevaron a que su relación con la comida y su apariencia física se recrudeciera nuevamente.

"A los 15 años, de repente fui empujada a la mirada pública, cada parte de mí fue diseccioanda, cada detalle criticado y, todo el mundo, parecía tener una opinión sobre mi cuerpo, acerca de quién era yo y quién debería ser; ese nivel de escrutinio alimentó, naturalmente, una profunda autodismorfia y me envió por un camino doloroso, me obsesioné, pesándome constantemente, midiendo mi valor en libras, preguntándome si perder más (peso) haría que la gente me quisiera, o que yo me quisiera a mí misma".

La actriz recordó que eso no sucedió y ella continuó respondiendo a su deseo de ser validada, orillándose a un estado físico y emocional muy vulnerable.

Fotografía de Eiza González del 2012. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

En retrospectiva, Eiza indicó que, su trastorno alimentario la enseñó a comprender que la mente es quien rige y que, así como esta puede claudicar, también tiene la opción de optar por un camino en el que la salud sea una prioridad.

"La única cosa que aprendí de todo esto es lo poderosa que puede ser la mente y cuánto podemos cambiar cuando ponemos nuestra volutand en ello, la misma energía que pones en achicarte, conformarte, o adaptarte a las normas, puede usarse para construir lo que realmente sueñas ser".

Así, y mostrando su solidaridad a todas esas personas qu eaún lucha contra un trastorno, la actriz reconoció que no se trata de una batalla ganada pues, sigue esforánzadose por ser más amable con su cuerpo.

"Me he comprometido profundamente a darle amor a mi cuerpo, alimentádolo con bondad, cuidado y respeto, para que pueda sentirse feliz y realizado; estoy orgullosa de donde estoy y del trabajo duro que se necesita para romper viejos patrones, espero que cualquiera que lea esto, sepa que elegirse a sí mismo y honrar su cuerpo, por las razones correctas, es mucho más significativo, no me gusta fingir que el viaje ha terminado, es difícil, complejo, pero nunca es demasiado tarde".

Junto con este mensaje, compartió una serie de fotografías actuales, en donde se le ve entrenando, que intercaló con instantáneas antiguas, donde su baja de peso es notoria.

Algunas de las famosas que han aplaudido la valentía de Eiza, de abrirse, son Eva Longoria, Jimena Longoria, la misma hija de Bruce Willis y Karla Díaz, por mencionar algunas.

