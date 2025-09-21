La noticia del fallecimiento de Débora Estrella, conductora regiomontana de Telediario, en un accidente aéreo ha consternado al mundo de los medios de comunicación donde ha trabajado, dejando una profunda tristeza entre sus compañeros y amigos.

La presentadora de 43 años contaba con una sólida trayectoria en televisión, destacando como periodista del clima en Telediario Matutino (Monterrey) y Telediario Matutino Fin de Semana (Ciudad de México), donde se ganó el cariño del público por su profesionalismo y carisma.

Siempre recordaré con cariño mis inicios en TV Azteca contigo, en Info7 los fines de semana, los desayunos después del noticiero y tantos momentos que compartimos.



Ruego a Dios para que conceda la gracia de gozar la gloria celestial.



Descansa en paz querida Débora Estrella. pic.twitter.com/A3Wm0eetx7 — JOSE ARMANDO GZZ (@SoyJoseArmandoG) September 21, 2025

Débora Estrella y sus inicios en la televisión

Débora Cecilia Estrella Garza nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey. Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde comenzó su carrera en la radio universitaria Frecuencia Tec, demostrando desde temprano su pasión por la comunicación.

En 2018 inició su camino frente a las cámaras como conductora de Telediario Matutino en Monterrey. A lo largo de siete años formó parte de Canal 6, Milenio Televisión, Telediario Ciudad de México y Fuerza Informativa Azteca, consolidándose como una de las comunicadoras más queridas del norte del país.

Además de su labor en medios, ocupó cargos en sectores como alimentos y aviación para PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma. Entre sus pasiones destacaba la equitación, disciplina que practicaba frecuentemente y compartía en redes sociales.

La conductora estuvo casada por más de una década con el periodista José Luis García. Su matrimonio terminó en enero de 2020, noticia que ambos hicieron pública mediante un comunicado.

Lamentablemente, Deborá falleció el 20 de septiembre de 2025 en un accidente aéreo en García, municipio de Nuevo León, dejando un vacío entre colegas y seguidores.

Descansa en paz, Débora Estrella. Dicen que las personas no se van mientras las recordemos… y tú, Débora, te quedas en cada risa compartida, en cada cámara encendida, en cada palabra dicha con pasión y entrega. Este sábado, un accidente aéreo nos arrebató a una colega excepcional, una periodista incansable, una amiga entrañable. Tu energía, tu disciplina, tu sonrisa seguirán con nosotros. Desde #HechosAM, desde cada rincón que tocaste, enviamos nuestras condolencias a tu familia, a tus sobrinas, a quienes te amaron. Te extrañaremos siempre. Jorge Zarza y Linet Puente.

¿Qué le pasó a Débora Estrella?

Débora Estrella perdió la vida junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta cuando la avioneta de aprendizaje en la que viajaban se desplomó cerca de las 18:30 horas.

“Algunos refieren, de manera extraoficial, que acababa de hacer un despeje, dio una vuelta y posteriormente se impacta en un borde del río Pesquería…”, declaró el alcalde Miguel Guerra Cavazos.

Amigos, compañeros y noticieros donde colaboraba han expresado su pesar y despedido a la conductora con emotivos mensajes en redes sociales y en televisión.