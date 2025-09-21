Más Información

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Vuelve la obra teatral “Testosterona”, pero ahora a escenarios “inusuales”

Vuelve la obra teatral “Testosterona”, pero ahora a escenarios “inusuales”

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

Steve Mccurry, curioso con pasaporte al mundo

Steve Mccurry, curioso con pasaporte al mundo

“Ya no tenemos la esperanza de los años 50”: entrevista con Antolina Ortiz Moore

“Ya no tenemos la esperanza de los años 50”: entrevista con Antolina Ortiz Moore

Los beodos de la naturaleza se sostienen por sí mismos

Los beodos de la naturaleza se sostienen por sí mismos

La noticia del fallecimiento de , conductora regiomontana de Telediario, en un accidente aéreo ha consternado al mundo de los medios de comunicación donde ha trabajado, dejando una profunda tristeza entre sus compañeros y amigos.

La presentadora de 43 años contaba con una sólida trayectoria en televisión, destacando como periodista del clima en Telediario Matutino (Monterrey) y Telediario Matutino Fin de Semana (Ciudad de México), donde se ganó el cariño del público por su profesionalismo y carisma.

Lee también

Débora Estrella y sus inicios en la televisión

Débora Cecilia Estrella Garza nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey. Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde comenzó su carrera en la radio universitaria Frecuencia Tec, demostrando desde temprano su pasión por la comunicación.

En 2018 inició su camino frente a las cámaras como conductora de Telediario Matutino en Monterrey. A lo largo de siete años formó parte de Canal 6, Milenio Televisión, Telediario Ciudad de México y Fuerza Informativa Azteca, consolidándose como una de las comunicadoras más queridas del norte del país.

Lee también

Además de su labor en medios, ocupó cargos en sectores como alimentos y aviación para PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma. Entre sus pasiones destacaba la equitación, disciplina que practicaba frecuentemente y compartía en redes sociales.

La conductora estuvo casada por más de una década con el periodista José Luis García. Su matrimonio terminó en enero de 2020, noticia que ambos hicieron pública mediante un comunicado.

Lamentablemente, Deborá falleció el 20 de septiembre de 2025 en un accidente aéreo en García, municipio de Nuevo León, dejando un vacío entre colegas y seguidores.

@aztecanoticias #HechosDomingo | 🕊️ Descansa en paz, Débora Estrella Dicen que las personas no se van mientras las recordemos… y tú, Débora, te quedas en cada risa compartida, en cada cámara encendida, en cada palabra dicha con pasión y entrega. Este sábado, un accidente aéreo nos arrebató a una colega excepcional, una periodista incansable, una amiga entrañable. Tu energía, tu disciplina, tu sonrisa seguirán con nosotros. Desde #HechosAM, desde cada rincón que tocaste, enviamos nuestras condolencias a tu familia, a tus sobrinas, a quienes te amaron. 💔 Te extrañaremos siempre. Jorge Zarza y Linet Puente. #Noticias #AztecaNoticias #FIA #LoViEnTikTok ♬ sonido original - Azteca Noticias

¿Qué le pasó a Débora Estrella?

perdió la vida junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta cuando la avioneta de aprendizaje en la que viajaban se desplomó cerca de las 18:30 horas.

“Algunos refieren, de manera extraoficial, que acababa de hacer un despeje, dio una vuelta y posteriormente se impacta en un borde del río Pesquería…”, declaró el alcalde Miguel Guerra Cavazos.

Amigos, compañeros y noticieros donde colaboraba han expresado su pesar y despedido a la conductora con emotivos mensajes en redes sociales y en televisión.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella. Foto: AFP / (AP Photo/Alberto Pezzali, File) / (Photo by Yui Mok / POOL / AFP)

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”. Foto: AP

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”

Nodal y un coqueteo que encendió las redes: influencer presume atención constante Foto: Tiktok

Christian Nodal enciende rumores de infidelidad por supuesto coqueteo con influencer: ella presume su atención

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo. Foto: AFP

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo

Elizabeth Hurley cumple 58 años y se luce mejor que nunca. Foto: AP

Elizabeth Hurley se luce en lencería a los 60 años y deslumbra a seguidores en Instagram