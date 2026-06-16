¿Qué ocurre cuando los métodos tradicionales para mantener el orden en las escuelas dejan de funcionar? Esa es una de las premisas de "Así aprenderás" (Teach You a Lesson), la nueva serie surcoreana de Netflix que ha despertado opiniones encontradas entre la audiencia, mientras gana popularidad dentro y fuera de Corea del Sur.

La producción debutó el pasado 5 de junio y, poco después de su estreno, alcanzó el primer lugar entre las series más vistas en su país dentro del Top 10 diario de Netflix.

Además, FlixPatrol, plataforma que recopila datos sobre la popularidad de películas y series en servicios de streaming a nivel mundial, la colocó el 10 de junio en el segundo puesto de los programas más vistos de Netflix a nivel global. Por su parte, Netflix Tudum destacó que se ubicó como la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma.

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¿De qué trata "Así aprenderás"?

Cuando el acoso escolar, la violencia y la falta de autoridad parecen rebasar a las escuelas, entra en acción un grupo dispuesto a imponer orden por cualquier medio.

La historia gira en torno a la Oficina de Protección de los Derechos Educativos (OPDE), una institución creada por el gobierno coreano con la misión de intervenir en casos donde estudiantes, padres o profesores cruzan los límites.

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Acoso escolar, actividades ilícitas, presión estudiantil, conflictos entre padres y docentes, así como casos de violencia dentro de las aulas, forman parte de las situaciones que aborda la serie, mientras los inspectores intentan proteger a las víctimas y restablecer el orden.

El elenco está encabezado por Kim Mu-yeol, conocido por dramas como "Tribunal de menores" y "My Beautiful Bride". Lo acompañan Lee Sung-min, quien también participó en "Tribunal de menores"; Jin Ki-joo, vista en la película "Medianoch"e; y el rapero y cantante surcoreano "Pyo Ji-hoon".

La serie está basada en el webtoon Get Schooled (참교육) y fue producida por YLAB Plex y GTist para Netflix.

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Lo que incomoda

Pero más allá de la repercusión mediática, el proyecto ya estaba rodeado de controversia antes de su estreno. Durante la etapa de desarrollo, y de acuerdo con medios surcoreanos, surgieron dudas debido a que la serie está basada en el webtoon "Get Schooled" (참교육), una obra cuya publicación fue suspendida en plataformas internacionales tras recibir acusaciones de racismo, misoginia y violencia excesiva.

Cuando se dio a conocer que sería adaptada para televisión, algunos docentes y organizaciones relacionadas con la educación expresaron su preocupación.

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Según reportes de medios locales como Daum, algunos críticos consideran que la historia presenta la violencia como una herramienta para resolver problemas dentro del sistema educativo. Otros, en cambio, sostienen que la adaptación modificó varios de los elementos más polémicos del material original para hacer la trama más accesible al público general.

Sin embargo, estas críticas no han impedido que la producción encuentre una audiencia sólida ni que genere conversación entre los espectadores.

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¿Qué está haciendo que el público reaccione de forma positiva a la serie?

De acuerdo con The Korea Times, uno de los factores detrás de la popularidad de la serie es que parte de la audiencia ha encontrado similitudes entre los problemas educativos retratados en la ficción y situaciones presentes en sus propios países, lo que les ha permitido identificarse con la historia.

Asimismo, el medio señala que la producción aborda temas complejos que van más allá de los dramas escolares convencionales. La serie pone sobre la mesa asuntos como el acoso escolar, la presión social, los conflictos entre padres y maestros y las deficiencias del sistema educativo.

Además, la intervención de los supervisores para castigar a los responsables provoca una "sensación de catarsis" y justicia en nombre de las víctimas.

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“Más allá de la violencia y los insultos, hay un mensaje realmente bueno aquí: obligar a rendir cuentas a los adultos y niños que acosan y cometen delitos”, escribió un usuario.

Otro comentario en la cuenta de X de Netflix señala: “A medida que envejezco, me doy cuenta de que enseñar tiene menos que ver con las materias y más con cargar con los problemas de los demás. He perdido estudiantes por el acoso, he enfrentado hostigamiento de padres y también he sido acosado por superiores. Aun así, la gente se pregunta por qué tantos buenos maestros terminan agotados”.

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