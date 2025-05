Cabello alborotado, un vestido rojo con flores y las manos esposadas sobre la mesa. Daniela Parra no sonríe. Mira con intensidad el mueble frente a ella, mientras una luz blanca recorta su figura en medio de un ambiente tenso. La imagen, compartida en sus redes sociales, generó sorpresa entre sus seguidores y rápidamente despertó especulaciones: ¿había sido detenida?, ¿estaba envuelta en un escándalo?

Nada más alejado. Se trata de una escena del cortometraje Caso 076, proyecto que marca su debut como actriz.

Daniela Parra debuta como actriz. Foto: Instagram oficial.

En la historia, dirigida por Javier Carreón, Daniela interpreta a Marina, una joven de 17 años que enfrenta a la justicia en circunstancias aún no reveladas. Además de la imagen principal, compartió en redes otras fotografías del set, incluyendo una supuesta ficha de detención y momentos de convivencia con el equipo.

Lee también: Daniela Parra tilda de "mensadas" las aseveraciones de su hermana Alexa Hoffman; no le teme a ser denunciada

“Después de un fin de semana MUY intenso, hoy por fin puedo decir que terminé mi PRIMER proyecto actoral. GRACIAS a todo el equipo, la producción, y sobre todo, a la familia Suárez por haber confiado en mí y darme la oportunidad de demostrar que echándole ganas, puedes lograr TODO lo que te propongas”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram.

En Caso 076, comparte créditos con el actor Moisés Suárez. Aún no se ha anunciado la fecha oficial del estreno.

Con este proyecto, Daniela Parra da un paso firme en su carrera. Su nombre se volvió conocido por la defensa pública que ha hecho de su padre, el actor Héctor Parra, sentenciado a 10 años y seis meses de prisión tras ser acusado por su hija Alexa Hoffman de corrupción de menores y abuso sexual.

Lee también: Alexa Hoffman hace pública carta que envió a su padre y donde le habla de su hermana, Daniela Parra: "la tratas como tu novia"

Alexa Hoffman anuncia una denuncia contra Daniela Parra

El pasado 12 de mayo, Alexa Hoffman publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que presentará una denuncia formal contra su media hermana, luego de tres años de lo que considera una constante revictimización.

“Hola, soy Alexa Hoffman y, para los que no me conocen, soy sobreviviente y fui víctima de abuso y corrupción de menores, y logré, después de mucho tiempo, que se hiciera justicia. Pero con lo que no contaba es que además de enfrentar ese proceso, iba a tener que lidiar con la revictimización, no solo por parte de los medios de comunicación, sino también de mi propia hermana, que se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”, dijo Alexa.

También afirmó que había guardado silencio para proteger a su hermana y evitar que “se supiera su historia”.

“Hoy te denuncio porque no me quedó de otra, porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero, y eso no se vale. Yo nunca te hubiera hecho lo mismo”, añadió.

En respuesta, Daniela Parra desestimó las declaraciones de su hermana, calificándolas como “mensadas” y aseguró que no le teme a un proceso legal en su contra.

Alexa Hoffman y Daniela Parra, hijas de Héctor Parra. Fotos: Instagram

Lee también: Daniela Parra transmite llamada en directo con su padre, ¿cómo pasa sus días en prisión?: "este camino se ha hecho más tranquilo", dice