Daniela Parra se muestra despreocupada, ante las aseveraciones de su hermana menor, Alexa Hoffman, de que la denunciará por violencia familiar, debido a que considera que la ha revictimizado, cada que hable de su caso con los medios de comunicación y a través de sus redes sociales.

"Venga la alegría" se comunicó con la joven para conocer qué opinión le merecía las recientes declaraciones de Alexa, a través de las que la joven lamenta que Daniela la revictimizara, luego de demandar a su pabre por abuso y corrupción de menores, así como lo han hecho algunos medios de comunicación.

En esas misma declaración, la hija de Ginny Hoffman, aseveró que así como ella, Daniela también habría sido víctima de abuso, por parte de su padre, Héctor Parra, pero que, a diferencia de ella, no querría abrir los ojos y por eso seguiría defendiéndolo.

Dani dijo que no se prestaría a responder a las afirmaciones de su hermana, así como tampoco temía por la posibilidad de ser demandada, ya que afirmó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación acerca de algún procedimiento legal en su contra.

"Nada, la neta no planeo decir nada, no planeo contestar, es absurdo lo que están diciendo, es tonto y, la neta, yo no me voy a prestar a ese juego", dijo.

Afirmó que se encuentra tranquila y sin preocupaciones por ese asunto, pero reconoció que, en caso de que la supuesta denuncia sea real y proceda, su postura cambiará.

"Por el momento queda así y, si en algún momento, llega algo o procede algo o algo cambia, además de sólo las mensadas que están diciendo, yo, con mucho gusto, los mantengo informados; si se pone más seria la cosa, lo resolveremos en su momento", expresó.

También destacó que, si tiene alguna repsuesta para su hermana, la dará a conocer a través de sus redes sociales, como lo hizo hace unos días, con una historia en su cuenta de Instagram, en la que se dijo tranquila ante lo dicho por Alexa, tanto que disfrutaba de un pan, untado con dulce de leche.

"Yo ya contesté lo que tenía que contestar, hasta ahora, ya contesté", puntualizó.

