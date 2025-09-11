Hace 27 años, Oasis vino a México por primera vez, motivo por el que Noel Gallagher fue entrevistado por Atala Sarmiento quien, en ese entonces, debutaba como reportera y, durante la conversación, las preguntas de la conductora le provocaron más de una sonrisa al músico, que la describió como una persona muy agradable.

Era 1998, la banda británica se preparaba para ofrecer sus dos primeros conciertos en nuestro país, por lo que Atala, que era reportera del programa "En medio del espectáculo" fue enviada a entrevistar a Noel.

El músico contestó a las preguntas de la comunicadora con la seriedad y el sarcasmo que lo caracteriza, de hecho, no parecía muy interesado en ahondar en sus respuestas, como cuando Sarmiento lo cuestionó acerca de si quería enviar un saludo a sus fans mexicanos antes de su visita.

Esto contestó Noel:

"No, les diré hola cuando llegué".

Sin embargo, la originalidad de las preguntas de Atala lograron capturar la atención del guitarrista británico, quien soltó una pequeña risa cuando la reportera sugirió que su música lo había convertido en un hombre con una gran fortuna económica.

"Sí, es cierto, soy multimillonario, no, sólo estoy bromeando", dijo entre risas.

Mientras la entrevista transcurría, Noel parecía poner más atención y, cuando le preguntó si el hecho de que él escribiera todas las canciones del grupo, lo hacía tener un papel más importante que Liam, su hermano, se explayó en explicar su punto de vista.

"El hecho que tú compongas todas las canciones, ¿te hace estar por encima de tu hermano Liam, al tomar importantes decisiones?".

"Si, por supuesto", respondió.

"¿Y él qué piensa de eso?", replicó Atala.

"Si lo ves fríamente, alguien tiene que tener el control de todo, no puedes tener a cinco personas tomando todas las decisiones, ese fue el problema de los Beatles, nadie estaba en la cabeza realmente, yo creo que por eso se desintegraron".

Pero fue cuando la joven lo cuestionó acerca de qué era lo más gratificante que, su carrera como músico le estaba dejando, que Noel expresó el agrado y simpatía que Sarmiento le causó, pues señaló que conocer personas como ella.

"Me ha dado la oportunidad de viajar alrededor del mundo con mis amigos y mi hermano, obviamente me ha permitido conocer gente, bonita y simpática, como tú".

