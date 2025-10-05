La temporada de otoño trae consigo los estrenos más esperados en Crunchyroll, la plataforma líder de streaming de anime. Octubre llega cargado de nuevas temporadas, finales épicos y regresos que los fans habían estado esperando durante años.

Entre los títulos más destacados están la temporada final de “My Hero Academia”, la tercera parte de “One Punch Man” y el regreso de “Spy x Family”, ideales para maratonear en pleno inicio de la spooky season.

Estrenos destacados de Crunchyroll en octubre





“My Hero Academia: Temporada Final”

Deku y sus amigos de la Academia U.A. se enfrentarán a su batalla definitiva contra All For One, el villano más poderoso que posee la habilidad de robar y transferir dones. Será el cierre de una de las sagas más queridas de la última década.

“Spy x Family: Temporada 3”

La familia Forger regresa para nuevas misiones que pondrán en juego la paz mundial. Twilight sigue fingiendo ser un padre de familia mientras su hija Anya continúa sus aventuras en la Academia Edén, con su humor y carisma que han conquistado a los fans en redes sociales.

“To Your Eternity: Temporada 3”

Fushi sigue su viaje por el mundo enfrentando nuevos retos mientras aprende sobre la bondad y los vínculos humanos. Esta vez, deberá enfrentar nuevamente a los Nokker, un enemigo misterioso y destructivo que amenaza a quienes más ama.

“One Punch Man: Temporada 3”

Tras seis años de espera, regresa uno de los animes más icónicos. Saitama se enfrentará a increíbles y poderosos enemigos en el arco de la Asociación de Monstruos.

Otros animes que llegan en octubre





“ Chitose Is in the Ramune Bottle ” (7 de octubre)

” (7 de octubre) “Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill: Temporada 2”(7 de octubre)

“ GNOSIA ” (11 de octubre)

” (11 de octubre) “Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right” (12 de octubre)

Además de los estrenos principales, Crunchyroll sumará a su catálogo durante el mes son:

“ Let’s Play ”

” “Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits-: Temporada 2”

“ My Awkward Senpa i”

i” “May I Ask for One Final Thing?”

“ Shabake ”

” “Pass the Monster Meat, Milady!”

“ Touring After the Apocalypse ”

” “Tales of Wedding Rings: Temporada 2”

“SI-VIS: The Sound of Heroes”

“ Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota ”

” “Kingdom: Temporada 6”

“Digimon Beatbreak”

Con este catálogo, octubre se convierte en un mes imperdible para los fans. Crunchyroll reuniendo continuaciones, finales esperados y nuevas propuestas que prometen conquistar a los otakus en pleno mes de Halloween y previo al Día de Muertos en México.