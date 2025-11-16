El sol comenzaba a esconderse detrás del Autódromo cuando el escenario principal del Corona Capital 2025 empezó a llenarse. No hubo empujones ni carreras desesperadas hacia la barricada. Solo ese murmullo previo, ese temblor que anuncia la llegada de una banda que definió a toda una generación. Las luces se tiñeron de azul, el logo de AFI apareció al fondo y el corazón del público emo volvió a latir como en los dosmiles.

Apenas la banda salió al escenario, el audio falló. Desde atrás se escuchaban los clásicos “¡Súbale!” y “¡El audio!”, mientras AFI abría con “Girls Not Grey”. A un costado, una intérprete de lengua de señas seguía cada verso, cada grito y cada golpe de batería, convirtiéndose en un elemento perfecto de la energía del show.

AFI trae nostalgia emo a Corona Capital 2025. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

Davey Havok apareció con una chamarra de cuero, bigote recortado y su icónico cabello rizado. Nada en su presencia era casual: saltaba, giraba y provocaba, dejando claro que el espíritu del rock seguía intacto.

La noche cayó por completo durante “Holy Visions”, justo cuando la rueda de la fortuna iluminó el cielo detrás del escenario, formando una postal que mezclaba adolescencia, festivales y el estilo emo que alguna vez marcó pasillos escolares, flecos y cuadernos rayados con letras de canciones.

“Corona Capital, buenas noches, bienvenidos”, gritó Havok antes de soltar un español que provocó euforia:“Oye, somos un fuego adentro… ladrones suaves ahora.”Así dio paso a “Beautiful Thieves”.

En un movimiento breve, Havok se quitó la chamarra para revelar una playera roja de tirantes que dejaba ver los tatuajes negros que cubren sus brazos. El público estalló. Muchos recordaron esos años en los que agregaban “Havok” al final de sus nombres en redes sociales.

“México, somos un fuego adentro", gritó AFI en el Corona Capital 2025. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

El setlist avanzó con fuerza:“Dancing Through Sunday”, “Behind the Clock”, “17 Crimes”, “I Hope You Suffer”.Entre tema y tema, Havok repetía en español: “Muchas gracias, México”. También sonaron “Marguerite”, “The Boy Who Destroyed the World” y “This Celluloid Dream”, atrapando el ADN emo-punk de la banda.

Cuando llegó “Silver and Cold”, el público se entregó como en un reencuentro pactado. Fue el momento para esa generación que creció entre muñequeras negras y jeans entubados, cuando la música no solo era moda, sino identidad.

AFI en la tercera noche de Corona Capital 2025. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

AFI se despide en español

“México, somos un fuego adentro. Muchas gracias a todos por estar con nosotros”, dijo Havok antes de la última estocada.

Entonces sonó “Miss Murder”. El final perfecto. El grito millennial que sigue encendiendo corazones, dos décadas después.

AFI se despidió entre aplausos, manos tatuadas, flecos imaginarios y la certeza de que, por una hora, todos volvieron a ser adolescentes en el Corona Capital 2025.