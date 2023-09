Confirman que Adianez Hernández fue infiel a Rodrigo Cachero

Larisa Mendizabal fue quien rompió el silencio y confirmó que los rumores que apuntaban a que Adianez Hernández había engañado a Rodrigo Cachero eran ciertos, ya que la exparticipante de "Survivor" tuvo un romance con Augusto Bravo, la expareja de Larisa, cuando todavía estaban en una relación. Esta noticia ha llamado la atención debido a que Larisa, es expareja de Cachero, con quien además comparte un hijo.

Esta mañana, la actriz Larisa Mendizabal compartió un video en su cuenta de Instagram donde ahondó en la situación que está viviendo. En este mismo clip explica que, si se decidió a hablar, fue porque había sido cuestionada por medios de comunicación horas antes, cuando acudió a la presentación de una obra de teatro, acerca de si su novia por 11 años, Augusto Bravo, le había sido infiel, pregunta a la que contestó afirmativamente.

"Vengo regresando de un evento donde había prensa, me empezaron a preguntar sobre este asunto donde me he visto involucrada los últimos días, así que estuvo pensando y creo que es momento de hablar, escribí algo y decidí hacer este video", dijo Mendizabal mientras leía algunas notas que tenía apuntadas en su celular.

Larisa Mendizabal fue pareja de Rodrigo Cachero décadas atrás. De hecho, comparte un hijo con el actor, su primogénito Santiago. Foto: Instagram

"Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado, me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo (Santiago) y esposo de Adianez se dio cuenta de lo que estaba pasando", explicó.

En este contexto, Larisa puntualizó en el hecho de que los cuatro; Adianez, Rodrigo, Augusto y ella, no eran amigos cercanos y que, en cambio, si existía un tipo de comunicación era estrictamente por el vínculo que existe entre ella y Cachero, ya que comparten la crianza de Santiajo, el hijo mayor del actor, por lo que se mostró sorprendida de saber que entre su expareja y la conductora de "Escape perfecto" existiera una interacción cercana, más allá de cuando se saludaban.

"No eramos amigos como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos, en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, en uan reunión, en nada, llevábamos una relación cordial pero no cercana, ellos (Adianez y Augusto) no se conocían, nunca se habían tratado, Augusto sabia que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí", profundizó.

En este sentido, Mendizabal cree que comenzaron a conversar o tener contacto a través de las redes sociales: "Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo textual: ´-Perdóname, no te merecías eso, no sé que me pasó, ni yo me reconozco´, y se fue de la casa donde vivíamos", detalló.

De esta manera, Larisa reconoció que ha vivido semanas muy difíciles, como demostró cuando fue entrevista por medios de comunicación, pues aunque evitó romper en llanto frente a las cámaras le fue imposible, solicitando así a las y los reporteros presentes que, por favor, dejaran de grabarla, destacando que sigue en un proceso de sanación, pues determinó la situación como "sorpresiva".

Pese a la infidelidad, la actriz no dejó de dar crédito a Bravo por los años que vivió a su lado, puntualizando que, a pesar de que Santi no era hijo de su pareja, este veló por él y le entregó su amor, por lo que siempre estará agradecida y aunque, en este momento, no está lista para quedarse sólo con los buenos momentos que compartieron, también dijo que espera que llegué el día en que sólo guarde en su corazón lo bueno que vivió en esa relación.

"Yo sólo tengo cosas por las cuales estar agradecida con él, lo amé profundamente todos estos años, mi hijo Santiago también lo ama porque fue un gran hombre con nosotros en todos los sentidos, de verdad, fueron 11 años increíbles, estoy ahora en el proceso de sanar para realmente quedarme con eso, con lo bonito".

Larisa Mendizabal posa junto a su expareja Augusto Bravo y su hijo Santiago Cachero. Foto: Instagram

Finalmente, Mendizabal aclaró que será lo último que declara entorno a la situación y pidió a las otras personas involucradas, responder al asunto de la forma más conciliatoria posible, "Los involucrados en esto, como adultos que somos, nos hagamos responsables y nos hagamos cargo de cada uan de las decisiones que hemos tomado".



