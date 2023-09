Martha Higareda dijo que “sí”, la actriz mexicana se casará con su novio, el empresario estadounidense Lewis Howes, luego de que le pidiera matrimonio durante una de sus presentaciones en su natal Ohio. El momento se viralizó en las redes, pues el emprendedor de 40 años le dio el anillo de compromiso a la actriz frente a un público que se emocionó al máximo cuando Howes se hincó y sacó el anillo.

La protagonista de “Amarte Duele” y el deportista estadounidense viven juntos en Estados Unidos y mantienen una relación desde 2022, después de que Lewis terminara su sonado romance con Yanet García, la llamada “chica del clima”.

Higareda, quien estuvo casada con el actor Cory Brusseau durante tres años, se ha mostrado muy abierta con sus seguidores sobre su relación con Lewis, de quien se dice muy enamorada; The School of Greatness, de Lewis Howea, cuenta con más de 300 millones de descargas, es uno de los 100 mejores podcast en iTunes.

Martha Higareda asegura que Lewis es su alma gemela; en redes sociales presume de su relación con el empresario, que al igual que ella tiene 40 años.

Martha Higareda llegará al altar

Con un tierno beso en los labios fue como la pareja selló su compromiso, Lewis Howes se hincó frente a Martha Higareda, quien se mostró muy emocionada y sorprendida al percatarse que su novio le pediría matrimonio; el anillo, que es una pieza exclusiva, diseñada especialmente para la actriz mexicana, fue colocada en su dedo ante la euforia del público que desde sus butacas observaron el emocionante instante.

Cientos de felicitaciones han recibido tras la publicación del romántico material que ya suma miles de reproducciones; fans y colegas les han deseado lo mejor y los han felicitado por esa pedida de mano tan esperada por muchos.

rad