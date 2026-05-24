El nuevo tour de Marco Antonio Solís se llama Gratitud, y eso fue precisamente lo que demostró delante de 65 mil personas reunidas en el Estadio GNP, a quienes complació con lo más representativo de su repertorio.

El show comenzó, en punto de las 21 horas, con la presencia de Mar Solis, hija de Marco Antonio Solís, quien demostró que el talento le viene desde la cuna, al interpretar algunos sencillos de su propuesta musical; incluso le rindió un homenaje a Selena al cantar Amor Prohibido y presentó su versión de La tortura, éxito de Alejandro Sanz y Shakira. Sin embargo, después de 20 minutos en el escenario el público comenzó a chiflar, como una forma de pedir que ya comenzara el show principal.

Diez minutos después llegó el anfitrión, seis bailarinas salieron a escena mientras se proyectaba un vídeo de Marco Antonio Solís y lo que ha sido está gira. Acto seguido comenzó a escucharse No puedo olvidarla y el michoacano hizo acto de presencia, vestido de negro y con un brillante saco de lentejuelas rojas.

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“¡Buenas noches! Hermanitos muchas gracias, gracias a Dios por este tiempo y gracias por el esfuerzo para estar aquí, jamás imaginé pisar este espacio por tercera vez… a todos mis seguidores desde el la época de Bukis, algunos cincuentones y más, está noche es para abrir el alma y expresar lo que ocurre en nosotros; lo importante son nuestras emociones y sentimientos, porque pueden traducirse a enfermedades, por eso les invito a expresarse, a cantar”, dijo el interprete antes de seguir con Si ya no te vuelvo ver.

Después de expresar su amor por la Ciudad de México, explicó que esa noche era para recordar la época de los primeros amores a través de la música, entonces comenzó a cantar Cuando te acuerdes de mí y la gente de inmediato lo acompañó en coro.

"El Buki" armó un espectáculo que tuvo de todo: canciones para bailar, llorar y hasta para ponerse nostálgicos, lo que mostró que él conoce muy bien a su público y los consintió con los temas que esperaban para cantar, como A dónde vamos a parar, Dime dónde y cuándo, Falso amor, El masoquista, por mencionar algunos.

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Pero hay canciones que se han vuelto himnos para sus seguidores, como Si te pudiera mentir y Tú cárcel, de la cual dijo:

“Está canción es una verdadera bendición, la verdad es que Dios nos sorprende hermanitos, y lo hace cuando no le pedimos tanto, él sabe lo que necesitamos para continuar en el camino. Transcurría por allá del 86, estábamos de gira con los Bukis por todo el país, y de pronto entre el cansancio me sorprende esta melodía y esta letra, y me atrapó para siempre”.

Karol G hizo acto de presencia, pero a través de un vídeo donde canta al lado de Marco Antonio Solís el tema Coleccionista de heridas, y aún así la gente se emocionó de escucharla.

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“Quisiera dedicar esta siguiente letra a todos nuestros ancestros, a los que nos antecedieron y dieron todo para que nosotros estuviéramos aquí, qué tal vez no tuvimos la oportunidad de darles las gracias, está canción va para todos aquellos que han trascendido, pero siguen presentes en nuestros pensamientos y en el corazón”, dijo "el Buki", previo a cantar Si no te hubieras ido.

Al término del concierto sonaron Ya te olvidé, La venia bendita, Mi eterno amor secreto y, para cerrar por todo lo alto, Más que tú amigo. Al final nuevamente agradeció a sus seguidores por esta noche y salió del escenario.

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