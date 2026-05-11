Morelia, Michoacán.- Unos 100 millones de pesos ascendió la derrama económica con el concierto de Marco Antonio Solís, con motivo del Día de las Madres.

El gobierno estatal michoacano afirmó que con esta derrama se logró también el innovador modelo de recaudación social.

Por ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) informó que el concierto, realizado en el marco del Festival Jalo por las Mamás, atrajo a más de 58 mil asistentes que convirtió en el evento masivo más exitoso organizado por la actual administración estatal.

Dijo que el acceso gratuito al espectáculo permitió recaudar 800 mil paquetes de pañales, los cuales serán distribuidos en diversos municipios del estado a hijas e hijos de madres solteras y adultos mayores en situación vulnerable.

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Marco Antonio Solis en concierto gratuito por el Día de las Madres en Michoacán/ Foto: Especial

La estrategia de distribución de accesos no solo benefició a los habitantes locales, sino que se integró directamente con la industria turística para incentivar el consumo.

Dijo que se entregaron 10 mil boletos estratégicamente, a través del sector servicios, entre hoteles, restaurantes y turoperadores.

Marco Antonio Solis junto al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla / Foto: Especial

Y el evento funcionó como un motor de formalización laboral. Durante la organización y ejecución de la dinámica 150 nuevos prestadores de servicios turísticos de Morelia se incorporaron al Registro Nacional de Turismo, elevando los estándares de competitividad de la plaza.

“Se cumplió el objetivo de ofrecer un regalo de calidad internacional a las madres michoacanas, con lo que se demostró que con honestidad y visión se pueden realizar eventos de alto impacto sin descuidar el sentido social”, especificó Ramírez Bedolla.

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