Claudia Martín vive días de ensueño disfrutando de su embarazo, el amor familiar y el de su pareja, el también actor Carlos Said, la actriz recibió sus 36 años rodeada de mucho amor, y compartió con sus seguidores un álbum fotográfico muy especial.

Claudia Martín y Carlos Said se conocieron en el set de la telenovela "Juegos de amor y poder" en 2025, actuaron juntos y ahí se dio el romance entre ellos, la actriz tuvo una relación de un par de años con el actor Hugo Catalán, y un matrimonio previo con Andrés Tovar, actual esposo de Maite Perroni.

El anuncio del romance entre Martín y Tovar sorprendió y gustó a los fans, quienes se sorprendieron más cuando en poco tiempo Carlos le pidió matrimonio a Claudia, y las versiones de un posible embarazo comenzaron a circular.

Claudia Martín y Calos Said posan feliz con su bebé

Claudia Martín y Calos Said están en la dulce espera de su bebé, después de que en un primer momento negaran el embarazo; la relación entre ambos actores ha estado llena de sorpresas, pues después de compartir las fotos de su compromiso, aparecieron las imágenes de la boda y poco después las que confirmaron que Martín sí estaba embarazada.

Y aunque algunos criticaron que el actor apareciera en dichas fotos desnudo, al igual que su esposa, ellos quedaron fascinados con la sesión, así como muchos de sus fans.

Claudia Martín recibió sus 36 años agradecida, y en sus redes compartió un emotivo mensaje y varias fotos en las que luce su pancita de embarazo en los paradisíacos paisajes de Oaxaca.

Este mismo año se comprometieron y se casaron.

"Un cumpleaños muy especial. Feliz de estar rodeada de tanto amor ¡y mil gracias a todos por sus felicitaciones! Les mando muchas bendiciones de regreso", escribió la actriz en el mensaje que acompañó de varias fotos familiares.

