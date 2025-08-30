Más Información

La poesía de la chilena Cecilia Vicuña llega al público de la Filuni

La poesía de la chilena Cecilia Vicuña llega al público de la Filuni

“Decir que estoy en shock no es suficiente”: el fotógrafo Steve McCurry habla de la guerra en Palestina

“Decir que estoy en shock no es suficiente”: el fotógrafo Steve McCurry habla de la guerra en Palestina

El Chopo: 50 años de dar voz a la cultura popular y urbana

El Chopo: 50 años de dar voz a la cultura popular y urbana

La UNAM: mi Universidad, mi casa

La UNAM: mi Universidad, mi casa

De los likes a la literatura; influencers apuestan por difundir cultura en las redes

De los likes a la literatura; influencers apuestan por difundir cultura en las redes

Adelanto editorial del libro La bruma y el detective

Adelanto editorial del libro La bruma y el detective

Claudia Martín vive días de ensueño disfrutando de su embarazo, el amor familiar y el de su pareja, el también actor Carlos Said, la actriz recibió sus 36 años rodeada de mucho amor, y compartió con sus seguidores un álbum fotográfico muy especial.

Claudia Martín y Carlos Said se conocieron en el set de la telenovela "Juegos de amor y poder" en 2025, actuaron juntos y ahí se dio el romance entre ellos, la actriz tuvo una relación de un par de años con el actor Hugo Catalán, y un matrimonio previo con .

El anuncio del romance entre Martín y Tovar sorprendió y gustó a los fans, quienes se sorprendieron más cuando en poco tiempo Carlos le pidió matrimonio a Claudia, y las versiones de un posible embarazo comenzaron a circular.

Lee también:

Instagram claudia3martin
Instagram claudia3martin

Claudia Martín y Calos Said posan feliz con su bebé

Claudia Martín y Calos Said están en la dulce espera de su bebé, después de que en un primer momento negaran el embarazo; la relación entre ambos actores ha estado llena de sorpresas, pues después de compartir las fotos de su compromiso, aparecieron las imágenes de la boda y

Foto: claudia3martin
Foto: claudia3martin

Y aunque algunos criticaron que el actor apareciera en dichas fotos desnudo, al igual que su esposa, ellos quedaron fascinados con la sesión, así como muchos de sus fans.

Claudia Martín recibió sus 36 años agradecida, y en sus redes compartió un emotivo mensaje y varias fotos en las que luce su pancita de embarazo en los paradisíacos paisajes de Oaxaca.

Claudia Martín y Carlos Said, enamorados. Foto: Instagram claudia3martin
Claudia Martín y Carlos Said, enamorados. Foto: Instagram claudia3martin

Lee también:

Claudia Martín y Carlos Said se conocieron en el set de la telenovela "Juegos de amor y poder" en 2025. Este mismo año se comprometieron y se casaron.
Claudia Martín y Carlos Said se conocieron en el set de la telenovela "Juegos de amor y poder" en 2025. Este mismo año se comprometieron y se casaron.

"Un cumpleaños muy especial. Feliz de estar rodeada de tanto amor ¡y mil gracias a todos por sus felicitaciones! Les mando muchas bendiciones de regreso", escribió la actriz en el mensaje que acompañó de varias fotos familiares.

Foto: Instagram claudia3martin
Foto: Instagram claudia3martin

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, afirman: “Lo desprecia, cree que es un novato”. Foto: AP

Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, afirman: “Lo desprecia, cree que es un novato”

¿Truco publicitario? Pamela Anderson y Liam Neeson bajo el reflector por las dudas de su romance. Foto: Charly Triballeau/ AFP

¿Truco publicitario? Aseguran que Pamela Anderson y Liam Neeson nunca salieron; "su romance fue planeado"

Bruce Willis es trasladado a una casa de reposo; su esposa revela lo difícil de la decisión. Foto: Demi Moore / IG

Bruce Willis enfrenta su mayor miedo: es trasladado a casa de reposo por demencia

Foto: AFP

Halle Berry presume su silueta en bikini negro a los 59 años y deslumbra en redes

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares. Foto: AFP / AP

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares