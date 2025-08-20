Maite Perroni y Andrés Tovar reaccionan al embarazo de Claudia Martín luego de que la actriz y su esposo Carlos Said revelaran que esperan la llegada de un hijo.

Los comentarios de la exRBD y el productor de televisión llamaron la atención debido al escándalo de hace unos años cuando se dio a conocer que Claudia Martín se separó de su esposo Andrés Tovar porque el productor le había sido infiel con una tercera en discordia que era Maite Perroni.

Fue en el programa "Despierta América" donde se ha dado conocer que la intérprete de "Loca" y su esposo Tovar se vieron interrogados por reporteras y reporteros acerca de la noticia del embarazo que ha sido bien recibida en el mundo del espectáculo.

Y es que recientemente Claudia Martín y su esposo Carlos Said acapararon los reflectores en la alfombra roja de una película, pues la actriz de “El amor no tiene receta” lució radiante y plena con su embarazo.

“Me he sentido muy afortunada; los antojos los ha tenido más él que yo”, declaró ella a la prensa, y su esposo Carlos Said confesó que no para de comer todo el día, “parece que el embarazado soy yo”.

Ante esta noticia, sorprendidos por la prensa en el aeropuerto de la CDMX, Maite Perroni y Andrés Tovar, de quienes en el mundo del espectáculo su relación comparan a la de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues hace cuatro años se vieron envueltos en un escándalo similar al de la cantante de la dinastía Aguilar al ventilarse que ella andaba con Tovar cuando él estaba casado, respondieron cada uno en su tono cuando se les preguntó si tenían algún consejo para Claudia Martín ante su embarazo.

“No tengo nada que aconsejarle, pero sí desearle toda la felicidad…”, respondió Maite Perroni, y Andrés Tovar externó: “Es algo que el ser humano siempre va a estar en busca de la felicidad y es importante cada quien con su cada cual y que sea muy feliz siempre…”

Cuando se dio a conocer que Claudia Martín se había separado de su esposo Andrés Tovar debido a que el productor le había sido infiel con otra persona, diversos rumores apuntaron a que esa otra persona era Maite Perroni, quien en su momento llegó a negar que era la tercera en discordia y hasta demandó por supuesta difamación a medios del espectáculo.

Pero los rumores insistieron entonces en que era su romance con Andrés Tovar lo que había llevado a la exRBD a terminar su relación sentimental de siete años que mantenía con el músico Koko Stambuk.

