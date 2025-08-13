Claudia Martín y Carlos Said viven feliz la próxima llegada de su primer bebé y por lo pronto, ha sido él quien ha experimentado los antojos propio de la experiencia.

“Yo no he tenido, pero él sí”, dijo Claudia.

“Yo sí quiero comer de todo, todo el tiempo”, respaldó Carlos de buen humor.

Ambos arribaron a la premier de la cinta “Mirreyes vs Godinez: Las Vegas”, realizada la noche de ayer en un centro comercial del sur de la Ciudad de México.

Fue su primera aparición pública luego de difundir unas fotos sin ropa, donde anunciaron su embarazo que apenas va a mitad de camino.

“Durante el primer trimestre no tuve nada gracias a Dios (de molestias), estamos a la mitad y falta aún tiempo, pero igual he estado intentado descansar”, apuntó la actriz.

Claudia Martín luce su embarazo en la premier de "Mirreyes vs Godinez: Las Vegas".

Claudia, de 35 años, y Carlos, de 27, se conocieron mientras actuaban en la telenovela “Juegos de amor y poder”, donde encontraron afinidad y poco después anunciaron su romance, llegando a la cima en julio pasado cuando contrajeron matrimonio.

La actriz oaxaqueña había sostenido una relación previa con el también actor Hugo Catalán, con quien rompió oficialmente en mayo del año pasado.

Carlos ha dicho anteriormente que le gustaría tener una familia numerosa. Actualmente desconocen cuál es el sexo de bebé, algo que no les preocupa, pero que pronto sabrán.

"Y lo haremos saber cuando llegue el momento”, dijo Claudia.

La actriz Claudia Martín luce feliz su embarazo en la premier de la cinta "Mirreyes vs Godinez: Las Vegas".

Durante la alfombra roja de “Mirreyes vs Godinez: Las Vegas” varios fans les gritaron que los amaban y pidieron una selfie para el recuerdo. Siempre estuvieron sonrientes y amables con la prensa, sin tener problema en hablar de su vida de pareja.

“Creo ha sido el mejor año de mi vida con el proyecto que tuvimos los dos, la boda, el babé, ha sido un buen año”, expuso en su momento Claudia.

